Eski AKP milletvekili Ocaktan: Artık dava, diriliş, medeniyet, mefkure gibi afaki kavramları bir kenara bırakarak bugünün diliyle konuşmak zorundayız

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Artık dava, diriliş, medeniyet, mefkure gibi afaki kavramları bir kenara bırakarak bugünün diliyle konuşmak zorundayız." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Bilelim ki 'dış mihraklar', 'büyük güçler' edebiyatıyla refah, huzur, güven, adalet ve özgürlüklerin sağlandığı bir toplum oluşturamayız. Dolayısıyla artık dava, diriliş, medeniyet, mefkure gibi afaki kavramları bir kenara bırakarak bugünün diliyle konuşmak zorundayız. Aksi taktirde 'yeniden tarihin akışını değiştirecek bir aktör olmak' gibi tamamen ütopik hayallere yaslanarak dünya ile kavga etmenin, Müslüman toplumların içinde bulunduğu perişan hali düzeltmesine hiçbir katkısı olmayacaktır." yorumunu yaptı.

Ocaktan, "Zira sürekli geçmişe atıf yaparak oluşturduğumuz yapay dünya, İslam ülkelerinin insanlarını işsizlikten, ayrımcılıktan, özgürlük fukaralığından, şiddet dilinden ve hamaset kültüründen, taciz haberlerinden, kadın cinayetlerinden kurtarmaya yetmiyor." ifadesini kullandı.

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