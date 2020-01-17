Eski AKP milletvekili Ocaktan: AK Parti teşkilatında herkes partide bir sonbahar döneminin yaşandığını görüyor ve bu yüzden de çok mutsuz

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP iktidarının son beş yılda reformist kimliğinden sıyrıldığını ve CHP’nin tek parti dönemlerini çağrıştırdığını savundu.

Ocaktan, “2020 Türkiye’sinde AK Parti de içinde bulunduğu halden çok mutlu değil. Aslında parti teşkilatlarının en alt birimlerinden en tepeye kadar herkes, AK Parti’de bir sonbahar döneminin yaşandığını görüyor ve bu yüzden de çok mutsuz. Mutsuzlar çünkü AK Parti’ye gönül veren insanlar görüyor ki, bu parti gerek ifade özgürlüğü, gerek basın özgürlüğü, gerekse hukukun üstünlüğü gibi demokratik değerler konusunda artık aynı hassasiyetlere sahip değil. Daha da önemlisi, AK Parti’nin yolsuzluk ve usulsüzlük gibi negatif algılarla birlikte anılıyor olmasıdır” ifadesini kullandı.

Ocaktan, “AK Parti’nin siyasal duruşu da başka bir fotoğrafa işaret ediyor. Mesela partinin kurucu babalarından birisi olan dışişleri bakanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış olan Abdullah Gül, yıllarca ekonominin patronluğunu üstlenmiş ve arkasında temiz bir isim bırakmış olan Ali Babacan ve yine başbakanlık yapmış olan Ahmet Davutoğlu artık AK Parti’de değil...

Bundan beş yıl önce kimse, AK Parti’nin bugünlere gelmesinde büyük emekleri bulunan, Tayyip Erdoğan’la birlikte yürüyen bu isimlerin yeni partiler kurma girişimi içinde olacağını hayal bile edemezdi. Ama yollar ayrıldı” düşüncelerini dile getirdi. Ocaktan, Erdoğan istese yeni partilerin kurulmasına ihtiyaç duymacağını belirtti.

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