Eski AKP milletvekili Ocaktan: 1 Mart tezkeresi Abdullah Gül'ün gayretleriyle reddedilmişti

Karar yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında itibarsızlaştırma kampanyası başlatıldığını savunarak, "Kim bu Abdullah Gül? Türkiye’de başbakanlık, dışişleri bakanlığı, cumhurbaşkanlığı yapmış ve aynı zamanda AK Parti’nin kuruluşundan itibaren temel taşlarından birisi olmuştur. En önemli vasfı da, hiçbir zaman gizli gündemi olmamış bir devlet adamı olmasıdır. Unutmayalım, 1 Mart tezkeresi bugün Amerikancı, İngilizci yaftalarıyla itibarsızlaştırılmaya çalışılan Abdullah Gül’ün gayretleriyle reddedilmişti." ifadelerini kullandı.

Ocaktan, iktidara yakın medyanın, her gün aynı ezberleri tekrarladıklarını belirterek, "Ama ne yazık ki onların ülkenin geleceği ile ilgili bir dertleri yok. ABD’ciler, İngilizciler, Almancılar, Sorosçu’lar, bölücü merakı içinde olanlar, hainler benzeri hayali düşmanlar yaratarak vatanseverlik yaptıklarını sanıyorlar." diye yazdı.

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