Eski AKP Milletvekili Mustafa Baş’ın damadı Fatih Bolcan’ın şirketine kamudan son 11 yılda 91 ihale

Eski AKP Milletvekili Mustafa Baş’ın damadı Fatih Bolcan’ın şirketi AKP’li Kâğıthane Belediyesi'nden 3,5 milyon TL’lik gezi ihalesi aldı. Böylece Bolcan'ın şirketi kamudan son 11 yılda 146 milyon 631 bin TL değerinde 91 ihale almış oldu.

AKP’li Mevlüt Öztekin’in yönetimindeki Kâğıthane Belediyesi’ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, “2022 Yılı Yurtiçi Kültür Gezileri Organizasyonu Hizmet Alımı İşi” başlığıyla 8 Nisan tarihinde bir ihale açtı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre ‘açık’ usulle düzenlenen ihaleyi 3 milyon 558 bin TL’lik teklifle ‘A Z Reklam Basım Şirketi’ kazandı. Şirket ile AKP’li belediye arasında 6 Mayıs tarihinde sözleşme imzalandı.

91 ihale aldı

Birgün'ün haberine göre, belediyenin 3,5 milyon TL’lik gezi ihalesini kazanan A Z Reklam Basım, ‘tanıdık’ bir isme ait. Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, söz konusu şirket, eski AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Baş’ın damadı Fatih Bolcan’a ait. Şirket, son 11 yılda 146 milyon 631 bin TL değerinde 91 ihale aldı. Özellikle AKP’li belediyelerden aldığı çok sayıdaki ihalelerle dikkat çeken A-Z Reklam Basım’ın son 11 yılda kaptığı ihalelerden bazıları şöyle:

-Zeytinburnu Belediyesi’nden 20 milyon 277 bin TL değerinde 22 ihale.

-Fatih Belediyesi’nden 38 milyon 70 bin TL’lik 16 ihale.

-Beykoz Belediyesi’nden 20 milyon 242 bin TL değerinde 6 ihale.

- Kâğıthane Belediyesi’nden 16 milyon 122 TL’lik 9 ihale.

Fatih Bolcan kimdir?

Bolcan, 2009 Yerel Seçimleri’nde, AKP Küçükçekmece’de Seçim Koordinatörlüğü, görevini yaptı. 2011’deki Milletvekili Seçimleri’nde ise İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, Tanıtma ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısıydı. 2014’teki yerel seçimlerinde AKP’den Başakşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan Bolcan, aynı zamanda AKP İstanbul İl Delegeliği de yaptı. Bir dönem Eminönü Belediyesi’nde Özel Kalem Müdürlüğü yapan Bolcan, AKP İstanbul 5’inci Dönem’de İl Yönetim Kurulu Üyesi görevinde bulundu.