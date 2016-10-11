Eski AKP Milletvekili Muhsin Kızılkaya o sözleri için özür diledi

1 Kasım seçimlerinde aday gösterilemeyen eski AKP Milletvekili ve Habertürk yazarı Muhsin Kızılkaya, “Askerin görevi ölmek, bunun için maaş alıyor” sözlerinin büyük tepki çekmesi üzerine bir özür mesajı yayımladı.

Habertürk ekranlarında Didem Arslan Yılmaz'ın modere ettiği Türkiye'nin Nabzı programı tepki çeken sözlere sahne olmuştu. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'un "Şunu unutmayın o insanlar hayatlarını veriyorlar" sözleri üzerine Muhsin Kızılkaya'dan tepkiye sebep olan sözler gelmişti. Kızılkaya "O ayrı bir şey. Zaten işi o, maaş alıyor. O insanların görevi hayatını vermek ve onun için maaş alıyor. Ekstra bana bir iyilik yapmıyor" diye konuşmuştu.

Habertürk’te yayımlanan mesaj şöyle:

Habertürk TV ekranında Didem Arslan Yılmaz tarafından yönetilen Türkiye’nin Nabzı programında bir emekli generalle yaptığımız tartışmada hiçbir şekilde aklımdan geçmeyen, ama her nasılsa ortamın gerginliği sonucu ne yazık ki maksadını aşan sözler sarf ettim. Düşündüklerimi çok hatalı bir dille ifade etmiş olduğumu, yanlış anlamaya müsait sözler olduğunu ve tepkilerle karşılaşacağımı sonradan fark ettim.

Tartışma esnasında askerliği profesyonel bir meslek olarak tercih etmiş insanların, bu mesleği seçerken elbette bir ücret almaları gerektiğini, ama bu mesleğin icrası esnasında şehit olmanın da, gazi olmanın da mümkün olduğunu ifade etmek istedim. Elbette askerlerin vazifeleri de, diğer bütün vatan hizmetleri gibi onurlu bir hizmettir. Görev uğrunda şehit olanların ise bu işi para karşılığı yaptıkları gibi bir düşünce asla aklımdan geçecek bir şey değildir.

Profesyonel askerlik mesleğinin seçimiyle ilgili sarf ettiğim talihsiz sözlerden sonra, aynı programda, şehitlerimizin ve kahraman ordumuzun şerefli mensuplarının “incinebileceğini” düşünerek hepsinden özür dilemiş ve sözlerimi geri almıştım.

Buna rağmen bazı çevreler tarafından kampanya sürdürülmek isteniyor. FETÖ, DAEŞ ve PKK gibi terör örgütlerine karşı tavrı öteden beri net olan, çok uzun bir süreden beri bu örgütlerin hedefi olan, kahraman Mehmetçiğin yürüttüğü terörle mücadele azmine destek veren, onun moralinin bozulması, bütün milletin moralinin bozulması anlamına geldiğini çok iyi bilen birisi olarak, sarf ettiğim sözlerden “pişmanlığımı” dile getirmeme rağmen bana saldırmaya devam etmeleri, ne hakkaniyet, ne de insaf ölçülerine sığar.

Her gün onlarca şehit haberiyle sarsıldığımız, birlik ve dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan bir dönemde sarf ettiğim, amacını aşan, kahraman ordumuzun mensuplarını, aziz şehitlerimizin ruhunu ve şehit ailelerinin gururunu incitebileceğini düşündüğüm o talihsiz sözlerimden dolayı tekrar bütün milletimden özür diliyor, saygılarımı sunuyorum..