Eski AKP Milletvekili Metiner: Yaltaklanmanın sadakat, sadakatin ihanet ve isyan addedildiği fitne günlerinden geçiyoruz

Eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, “Düşmanınıza benzerseniz bitersiniz… İlkesizden dost olmaz, bilesiniz…” başlıklı yazısında “Kirli zamanlardan geçiyoruz. O birilerince yaltaklanmanın sadakat, sadakatin ihanet ve isyan addedildiği fitne günlerinden geçiyoruz” görüşünü dile getirdi.

Sadakati ölüm karşısında sınanmış insanların dahi suret-i haktan görünenlerce sadakatlerinin sorgulanıp itibarsızlaştırılmak istendiği kaypak zeminlerden geçildiğini yazan Metiner şöyle devam etti: “Biliyorum böylesi zamanlarda elif gibi olmak zordur.

Sadakatin mertliği, yaltaklanmanın namertliğine yenik düşerse işte o vakit ilkeler yerle yeksan olur.

Kazanma hırsını ilkelerinizin önüne geçirenler sizi ebedi bir yenilgiye mahkûm ederler bilesiniz.

Sizi başkalarından üstün kılan ilkelerinizi ve moral değerlerinizi, ne pahasına olursa olsun kazanma hırsına kurban ederseniz akıbetiniz hiç de hayr olmaz.

İşbu sözlerin muhatabı, münhasıran birileri değildir; hepimiziz. Kendini müstağni gören kibir ehli ile güç kimde ise ona yapışan dalkavuk taifesi için bu sözlerin kıymet-i harbiyesi yoktur, bilirim elbet.”

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