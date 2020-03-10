Eski AKP milletvekili Metiner ve Hamza Dağ arasında ‘teşkilat’ polemiği; “Haddini bil”

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ arasında AKP teşkilatlarına yönelik polemik yaşandı.

Metiner sosyal medya hesabından ‘'AK Parti'mize uyarımdır; kendi ilçesinde seçim kaybeden, ihanetiyle seçim kaybettiren teşkilat başkanları milletvekilleri istiyor diye yerinde tutulura 'Ömerler'i bulmaktan vazgeçip ihanetçileri ve davayla alakasızları ödüllendirirsek hasbileri kaybederiz, biline” paylaşımını yaptı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Metiner'in paylaşımını alıntılayarak, “İçeriden' AK Parti'yi eleştirmek konforlu bir alan. Somut delil sunmadan ve belagatla, her türlü eleştiriyi yöneltebiliyorsun. Ne de olsa cevap veren olmuyor. Gelecekte ‘Biz demiştik' diyebilmeyi umutla bekleyen bu yanlış zihniyetin partimize hiçbir katkısı yoktur” düşüncesini dile getirdi.

Dağ'a Twitter'dan yanıt veren Metiner, "Haddini bil Hamza Dağ! İçeride gemiyi delenlerden olmadığımız gibi dışarı kaçıp ihanet edenlerden de olmadık. Kimin konforlu alanlarda nasıl kibir satarak partiye zarar verdiğini de biliriz. Biz kefenimiz boynumuzda mücadeleye devam ediyoruz. Yanlış zihniyet arıyorsan aynaya bak!" görüşünü savundu.

Metiner son olarak, "AK Partimizin genel başkan yardımcısı Hamza Dağ’ın şahsımı doğrudan hedef alan tweetine cevap vermek zorunda kaldığım için üzgünüm. Partimiz ve davamız adına üzgünüm. Kripto unsurları ve pusuya yatmış başka hainleri sevindirmemek adına bu konuyu kapatıyorum. Takdir Reis’indir." paylaşımını yaptı.