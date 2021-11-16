Eski AKP milletvekili Metiner: Kim ki CHP’yi kapatmayı aklının ucundan dahi geçirirse karşısında bizi bulur

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas’ın “Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir” sözlerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni “rejim değişikliği” biçiminde sunulamayacağını yazan Metiner, “Ne yazık ki kimileri bilerek bu çarpıtmayı çok daha kaba ve düşmanca yaparken kimileri de çok daha sofistike bir biçimde ve en kötüsü de dost kılığında yaparak ülkede idari sistem değişikliğiyle birlikte diktatoryal bir rejime geçildiği algısını oluşturmak için yapıyor. ‘Mevcut rejim’ söyleminin arkasına ‘Şayet isterlerse CHP’yi PKK ile ilişkilendirip kapatabilirler, CHP’nin ulusalcı olmayan ileri gelenlerini de tutuklayabilirler’ iddiasını iliştirirseniz yaptığınız hem sofistike düşmanlıktır, hem de düpedüz çarpıtmadır. Burada oluşturulmak istenen algı gayet açıktır. İstenirse CHP gibi bir partinin kapatılabileceği ve CHP ileri gelenlerinin de tutuklanabileceğini söylemek ülkede diktatoryal bir rejimin var olduğunu söylemek değil de nedir?” diye sordu.

Türkiye’de rejim değil, idari sistem değişikliği yapıldığını yazan Metiner özetle şöyle devam etti:

"Durdukları yer neresi olursa olsun kim ki bu iddiaları gündeme taşıyorsa bilesiniz ki onlar sadece Erdoğan’ın algısını bozmakla kalmıyorlar, daha fenası Türkiye’ye çok büyük kötülük etmiş oluyorlar.

Kim ki CHP’yi kapatmayı aklının ucundan dahi geçirirse karşısında bizi bulur. Kim ki suç olmadığı halde suç imal ederek birilerini tutuklamaya kalkışırsa karşısında hepimizi bulur. Bunların dillendirilmesini bile çok yanlış ve tehlikeli buluruz. ‘PKK ile ilişkilendirme’ lafı üzerinden ‘suç imal etme’ cinayetini hukuk sistemimize atfedenler, 'mevcut rejim' söylemi üzerinden de Erdoğan başkanlığındaki Türkiye’yi ‘diktatoryal’ göstermeyi amaçlayanlar zinhar iyi niyetli değillerdir, biline!”

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TIKLAYIN - Mehmet Barlas: Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir