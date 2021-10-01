Eski AKP milletvekili Metiner: Belediye başkanları ile ilgili iki şeyi yanlış buluyorum

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, bugünkü yazısında, belediye başkanlarının seçildikten sonra herkesin başkanları olması gerektiğini belirterek belediye başkanlarıyla ilgili yanlış bulduğu iki şeyi yazdı.

Metiner, belediye başkanlarıyla ilgili yanlış bulduğu iki şeyi şöyle sıraladı:

"1-Belediye başkanları seçildikten sonra particilik yapmaya devam ederlerse yanlış yaparlar. Partili aidiyetleri devam etse bile herkesi kendinden bilen ve herkese koşulsuz hizmeti esas alan bir yönetim anlayışına sahip olmalıdırlar. Belediyeler politik merkezler değil, yerel topluluğa hizmetin üssü olmalıdır.

2- Belediye başkanlarını partilerinden dolayı cezalandırmaya kalkışan, onların hizmet yapmalarını engelleyen iktidar anlayışı yanlıştır. Kendi partine mensup olmadığı için bir belediye başkanını cezalandırmaya kalkışmak, yerel topluluğu hizmetten yoksun bırakmak anlamına gelir ki bu hür iradeye saygıyla bağdaşmaz."

Seçim meydanında söylenen sözler orada bırakılmalı.”

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