Eski AKP milletvekili Metiner: AK Parti iktidara geldi, ordunun içinde Öcalan’ın da iplerini elinde tutan malum güç odakları Kandil’i harekete geçirdi

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, PKK yöneticisi Duran Kalkan’ın geçenlerde çok önemli bir itirafta bulunduğunu mealen “Biz ne vakit silahları bırakmayı düşündüysek Avrupalı ülkeler bize bırakmamamız noktasında baskı yaptılar. Bize dayattıkları silahlı çözümdü” dediğini yazdı.

Kalkan’ın Avrupalı ülkeler derken ABD’nin adını vermediğini yazan Metiner, ‘silahlı çözüm’ün asıl dayatanın ABD olduğunu ifade etti.

ABD’nin yazar ve gazeteci kılığında Türkiye’de adamları bulunduğunu yazan Metiner, isim vermediği bu kişilerle ilgili “PKK’nın silah bırakma ihtimalinin belirdiği o çözüm sürecinde ‘Erdoğan’a güvenilmez. Silahı nasıl bırakırsınız. Aman ha!’ deyip durdular.

Hatta içlerinden birileri Suriye’nin ‘Rojava’ diye adlandırılan bölgesine koşup oradaki PKK’lılarla boy boy fotoğraf çekip ‘Rojava devrimi’ üzerinden güzelleme yaptılar. O gazeteci ve yazarların verdikleri mesaj şuydu: ‘Sakın silah bırakmayın. ABD ve Avrupa size Rojava’da bir devlet bahşedecek’” dedi.

Öcalan’ı Türkiye’ye ABD’nin teslim ettiğini yazan Metiner, şöyle devam etti:

“Öcalan verdiği bir talimatla örgütünün yeni bir emre kadar silah konuşturmamasını istedi. PKK’nın 1999’dan 2004 yılına kadar silahlarını susturmuş olması bu Öcalan’ın aldığı yeni pozisyonlanmayla alakalıdır. O birilerinin iddia ettiği gibi, terörle mücadelede elde edilen bir başarı sonucu değildi bu. İlginçtir, ne vakit ki AK Parti iktidara geldi, ordunun içinde Öcalan’ın da iplerini elinde tutan malum güç odakları AK Parti hükûmetinden rahatsızlık duymaya başladı, işte o vakit birileri tekrar Öcalan üzerinden silahlı mücadele kararı aldırtarak Kandil’i harekete geçirdiler.”

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