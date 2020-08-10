Eski AKP Milletvekili Mehmet Ocaktan: Ekonomide ortaya çıkan tablo, yüzde yüz yerli ve beceriksiz bir tasarımdan ibarettir

Karar gazetesi yazarı ve eski AKP Milletvekili Mehmet Ocaktan, Türk Lirası'nın tarihinin en büyük değer kaybını yaşadığını, işsizlik oranlarında rekor kırıldığını ve kâğıt üstünde pembe gözükse de enflasyon oranının yüzde 20'lerin üstünde seyrettiğini belirterek, "Ama buna rağmen iktidar bileşenlerinin hemen hepsinin ortak söylemi “Dış mihraklar, uluslararası lobiler, ecinniler Türkiye’yi yıkmak için birlikte hareket ediyorlar, dövizle oynuyorlar” ortak paydasında ilerliyor. Oysa bugün ortaya çıkan tablo yüzde yüz yerli ve beceriksiz bir tasarımdan ibarettir" diye yazdı.

Var olan yönetim anlayışıyla Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözülmesinin mümkün olmadığına işaret eden Mehmet Ocaktan, "İşin kolayına kaçıp doların her yükselişini dış düşmanlara bağlayıp, içeride eleştirenleri “hain” olarak ilan edebiliriz. Ama bunların hiçbirisi enflasyonu düşürmek, işsizliği azaltmak için çare değildir. Olmadığını hep birlikte yaşayarak görüyoruz.

Gerçekten dövizi dış düşmanlar azdırıyorsa, iktidar ne güne duruyor ki... Kurumsal yapıları güçlü olan devlet, elindeki bütün enstrümanları kullanarak gerekli tedbirleri alır ve problemi çözer. Eğer çözemiyorsa bu iktidar açısından bir acziyet göstergesidir." ifadelerini kullandı.

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