Eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan: Acaba bazı dindar kesimler kadınlar-çocuklar dövülebilir, hatta öldürülebilir mi demek istiyor

Karar gazetesi yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, son dönemde bütün icraatlerını oy alma üzerine endeksleyen iktidarın belli kesimlere mavi boncuk dağıtmak için İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma düşüncesinde olduğunu belirterek, "Peki ne oldu da iktidar şimdi, bu sözleşmeden ricat etmenin telaşına düştü? Biliyoruz ki Türkiye’deki belli bir kesim bazı dini argümanları da kullanarak bu sözleşmenin aile yapısını tahrip ettiğini, kutsallığını ortadan kaldırdığını iddia ederek bir kampanya yürütüyorlar. Doğrusu çok merak ediyorum, nedir bu aile yapısı? Evet din aile yapısını önemser ve dindar olsun ya da olmasın her bir birey aile mahremiyetine, kutsiyetine önem verir. Ama din aynı zamanda insanların birbirine zulmetmesini, kadınlara ve çocuklara karşı şiddeti de yasaklar.

Acaba bazı dindar kesimler şunu mu demek istiyor, “ailenin kutsiyeti önemlidir ama gerektiğinde kadınlar-çocuklar dövülebilir, hatta öldürülebilir." diye yazdı.

Mehmet Ocaktan, kadına, çocuğa ve aile içi şiddeti yasaklamayı taahhet eden İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili karalama kampanyası yürütülürken, kadınların hunharca katledildiğine işaret ederek, "Eşcinselliğe özendirdiği iddia edilerek de hedef gösterilen İstanbul Sözleşmesi’nin 12. Maddesinin 5. Fıkrası şöyle: “Taraflar kültür, töre, din, gelenek veya sözde “namus” gibi kavramların bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemine gerekçe olarak kullanılmamasını temin edeceklerdir.” Sözleşme açıkça, hayatıyla ilgili farklı tercihlerde bulunanlara şiddet uygulanamayacağını söylüyor. Peki ne yapalım, onları taşa mı gömelim?" ifadelerini kullandı.

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