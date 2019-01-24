Eski AKP Milletvekili Külünk: Partimiz 31 Mart'ta hayal kırıklığı yaşayabilir

Eski AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, partisinin millette karşılığı olmayan kişileri belediye başkan adayı gösterdiğini belirterek "Sokak kendisiyle inatlaşılmasından hoşlanmaz. Partimiz 31 Mart'ta hayal kırıklığı yaşayabilir" dedi.

Gazete Damga'nın haberine göre, “Siyasette en önemli unsur; liyakat, ehliyet ve adalettir" diyen Külünk, partisini, belediye başkan adayları konusunda "Millette karşılığı olmayan isimler aday yapıldı" sözleriyle eleştirdi.

Külünk, partisinin 31 Mart'taki yerel seçimlerde hayal kırıklığı yaşayabileceğini söyledi.

"Teşkilat sokakla bütünleşmeli"

Siyasette esas olanın toplumun beklentileri olduğunu anlatan Külünk, halkla bütünleşme sağlanamadığı takdirde siyasette başarının gelmeyeceğini vurguladı. Külünk, AKP içerisindeki bazı çevrelerin "Halk teşkilattan ne anlar" diye konuştuğunu ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Halk parti teşkilatlarına karışamaz gibi bir düşünce var. Teşkilat ise bunun tam zıttı. Yürütme ile sokak arasındaki en güçlü bağdır. Eğer yürütmenin güçlü olmasını istersen teşkilat sokakla bütünleşmelidir. ‘Halk işine baksın teşkilata ne karışır. Onlar ne anlar' cümlesini ben maalesef duydum. Bu cümlenin esas olduğu bir yerde halkın iradesini iktidara taşıma gücü kaybolur."

"2018'deki manzarayı görünce aday olmayacağım dedim"

Neden tekrar milletvekili olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Külünk, kendisinin aday olmak istemediğini belirtti. Külünk, "Açık söyleyeyim ben 2018'deki manzarayı görünce aday olmayacağım dedim. Ve 24 Haziran seçimlerinden önce de ben adaylık başvurusu yapmayı düşünmedim" dedi.

"Sokak kendisiyle inatlaşılmasından hoşlanmaz"

31 Mart için AKP'yi uyaran Külünk, "Sokak kendisiyle inatlaşılmasından hoşlanmaz. Ben bunu bilir bunu söylerim" diye konuştu.

"Bankaya para yatıran öğretmenler tasfiye oldu, büyük paralar verenler hayatına devam ediyor"

‘FETÖ’ ile mücadelenin çok önemli olduğunu belirten Külünk, açıklamalarına şöyle devam etti: “Biz 2 yıl evvel söyledik; bu örgütle mücadele stratejisini çok iyi belirlemeliyiz. Küçük yerlerde öğretmen veya gariban bir vatandaş bankalarına para yatırdığı için tasfiye olan öğretmen tasfiye oldu ancak o bankalara büyük paralar verenler, zengin olanlar yoluna devam ediyor. Büyük para verenler hayatına devam ediyor, 100 lira verenin hayatı mahvoluyor. Yani olan garibana oluyor. Ama burada şuna dikkat edelim; bir akıl, kirli bir el bu örgütün çelik çekirdiğini saklamak için çalışıyor” şeklinde konuştu.

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