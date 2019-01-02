Eski AKP milletvekili: İstanbul'da artık sokağa çıkmaya korkuyorum

T24

Eski AKP Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, yılbaşı gecesi aralarında Suriyelilerin de bulunduğu bir grubun Taksim Meydanı’nda eğlenmesine dair görüntülerle ilgili olarak “İstanbul’da artık sokağa çıkmaya korkuyorum” yorumunda bulundu.

Milletvekilliği döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen ve İTÜ Rektörlüğü’ne adaylığı AKP’ye yakın Yeni Şafak gazetesi tarafından “İstanbul Teknik Üniversitesi’ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteklediği bir adayın gelmesini isteyen öğrenciler ve vatandaşlar Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır’a oy verebilir” ifadeleriyle haberleştirilen eski milletvekili, “Lütfen bu arkadaşlar derhal askere alınsın, PKK ile savaşmaya Suriye’ye gönderilsin” diye ekledi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Gündeş Bakır, şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece Taksim’de Suriye bayrağı açıp halay çeken alkollü Suriye’lilerin videosunu büyük bir üzüntü ile izledim.Bir Türk kadını olarak doğup büyüdüğüm İstanbul’da artık sokağa çıkmaya korkuyorum. Lütfen bu arkadaşlar derhal askere alınsın, PKK ile savaşmaya Suriye’ye gönderilsin.”

Gündeş Bakır, milletvekilliği döneminde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi'ydi. Bakır, Avrupa Parlementosu'nda azınlıklar ve göç konularıyla ilgili çalışmalar yapıyordu.

Ne olmuştu?

Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı’nda eğlenenler arasında her ülkeden olduğu gibi Suriye’den de katılımcılar vardı. Ellerinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki operasyonları birlikte sürdürdüğü Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) ait bayraklar bulunan bazı Suriyelilerin eğlenme görüntüleri, sosyal medyada birtakım ırkçı tepkilere yol açmıştı.