Eski AKP milletvekili: İktidar mahallesine taşınan magazinel ve de günübirlik şarkıcı-türkü çığırıcılarının revaçta olduğu bir dönemi yaşıyoruz

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Zor zamanlardan geçiyoruz, has sanatın, özgürlükçü düşüncenin itibar görmediği, daha çok üzerlerine iktidarcı etiketi yapıştıran ve iktidar mahallesine taşınan magazinel ve de günübirlik şarkıcı-türkü çığırıcılarının revaçta olduğu bir dönemi yaşıyoruz." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Biliyoruz ki tarih boyunca iktidarların yaratıcı sanat dallarında olduğu gibi müzikle de araları pek iyi olmamıştır. Zamanla müzisyenler, şarkıcılar, şarkılar yasaklanmış, baskılardan kurtulanlar ise ilgisizliğe terkedilmiştir. Kısacası muktedir zihniyet, sanatı da hep kendi hizmetinde görmek istemiştir. Oysa gerçek anlamda sanat eserlerinin üretilebilmesi için, sanatçıların kendilerini özgürce ifade edebildiği yaratıcı iklimlere ihtiyacı bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ocaktan, "İktidarlar için böylesine yaratıcı iklimler her zaman tehlikelidir. Zira öyle anlar olur ki, hiç beklemediğiniz bir anda duyduğunuz bir ezgi sizi derinden etkileyebilir, ruhunuzun derinliklerinde aşka ve sonu başkaldırıya açılan yeni limanlara götürebilir. İşte estetiğin gücü ile oluşan özgür iklim, muktedirler için son derece tehlikelidir..." ifadesini kullandı.

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