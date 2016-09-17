Eski AKP milletvekili: Ergenekon ve Balyoz'u birileri yapıyor, işimize geldiği için biz izliyorduk

2002-2014 arasında AKP'den 3 dönem Kütahya milletvekili seçilen TBMM KİT Komisyonu eski Başkanı Hasan Fehmi Kinay “Ergenekon, Balyoz operasyonlarını biz yönetmedik. O zaman bazı arkadaşlarımız darbecilerin tasfiye edildiğini düşünüyor ve buna seviniyordu. Ama gerçekte bu operasyonların AKP ile bir ilgisi yoktu. Birileri yapıyor, biz de işimize geldiği için sessizce izliyorduk” dedi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, MedyaKutahya.com'da ‘Devlet aklı tamam da ille de siyasi akıl…' başlıklı bir yazı kaleme alan Kinay'in açıklamaları şöyle:

Şimdilerde geçmişin darbeci generalleri fırsatı ganimete çevirme derdindeler. Şunu bilelim ki Ergenekon, Balyoz operasyonlarını biz yönetmedik. O zaman bazı arkadaşlarımız darbecilerin tasfiye edildiğini düşünüyor ve buna seviniyordu. Ama gerçekte bu operasyonların AKP'yle bir ilgisi yoktu. Birileri yapıyor, biz de işimize geldiği için sessizce izliyorduk. Sonuçta bu operasyonların arkasında paralel yapının olduğu ortaya çıktı. Aynı hataya yine düşebiliriz. Şimdi siyasi akıl yine dışlanıyor. Yine süreci başkaları yönetiyor ve sonrasında kimin yerine kimin geçeceğini bilmiyoruz..

O meydanı valiler mi doldurdu?

15 Temmuz gecesi ve sonrası meydanlara koşan bizlerdik. AKP teşkilatları olmasa o meydanları valiler doldurabilir miydi? Milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları olmasa halka olup biteni kim anlatacaktı? Ben, AKP içinde hâlâ FETÖ'cü olduğunu sanmıyorum. 17-25 Aralık sonrası devlet içinde yuvalanmış FETÖ'cülerin olduğu kesin.

Devlet içinde devleti biz kurmadık

İki konuda uyarıda bulunmak zorundayım. Birincisi şu: Devlet içindeki paralelcilerin tasfiyesi bürokratlar kadar siyasilerin de sorunudur. Devlet içinde devleti de biz kurmadık. Orduya değil partimiz AKP'ye kumpas kuruldu. Bir taraftan 27 Nisan bildirisiyle, 367 garabetiyle, parti kapatma davalarıyla sıkıştırdılar, diğer taraftan bunu yapanları tasfiye ederek paralel yapıyı kurdular. Sonra da MİT Müsteşarı, 17/25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişimiyle üzerimize çullandılar.