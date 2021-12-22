Eski AKP milletvekili Emin Şirin: Hükümet, icraatları ile yeterli güveni tesis edemediği için ortaya devleti ve Hazine'yi koydu

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi tedbirlerine ilişkin olarak, eski AKP İstanbul Milletvekili Emin Şirin'le yaptığı görüşmeyi aktardı.

Şirin, ”Hükümet kendisi icraatları ile yeterli güveni tesis edemediği için ortaya devleti ve devlet hazinesini koymak mecburiyetinde kaldı. Yani sen, hükümet yetemedin, devleti koydun” dedi.

Şirin, “Evvelki gün akşam yapılan operasyonu, mecburi, zecri ve iyi bir tedbir olarak görüyorum. Önümüzdeki günlere şüpheci iyimserlik ile bakıyorum. Şöyle ki; bunlar evvelki krizlerde de hükümetler icraatları ile piyasaya yeterli güveni veremedikleri zaman ortaya devletin garantisini koyarlardı. Bugün de böyle oldu. Hükümet icraatları ile yeterli güveni tesis edemeyince hazinenin güvencesini koydu. Bu şirazesini kaybetmiş döviz Türk Lirası parametresine merhem oldu. Şimdi piyasaların hangi dengeye oturacağını görmemiz lazım" ifadesini kullandı.

“Ne oldu da dolar bir gecede 5 lira birden düştü. Yoksa bu bazı çevrelerin iddia ettiği gibi ‘keriz silkeleme’ operasyonu” mu diye soran Takan'a Şirin’in cevabı şöyle oldu:

“Dolardaki ani düşüş normal bir piyasa tepkisi değil. Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması piyasalar kapandıktan sonra oldu. Piyasadaki işlem hacmi de 1 milyar dolar civarında. Bu işlemlerin daha ziyade kamu banklarının işlemleri olduğunu düşünmek makul olur. Bu arada, inşallah, önceden haber almış bazı uyanıklarda işlem yapmamıştır.”

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