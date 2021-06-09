Eski AKP milletvekili Emin Şirin'den HDP'ye kapatma davası yorumu: AKP’nin erken seçimden kaçmak için hazırladığı bir tuzak olabilir

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında HDP'nin kapatılması için yeniden açılan davası hakkında eski AKP İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in değerlendirmelerine yer verdi.

Söz konusu davanın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de 14 Haziran'daki NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşmenin hemen öncesine denk geldiğine dikkati Şirin, "HDP’nin kapatılma davası için tekrar düğmeye basıldı. Düğmeye basanları bilmem ama konu içeride ve dışarıda önemli netice doğuracak" dedi. "Bu AKP’nin erken seçimden kaçmak için hazırladığı bir tuzak olabilir" diyen Şirin, "Eğer gelecek sene başında bir ara seçim olursa ve AKP istediği sandalye sayısına ulaşırsa, MHP’ye ihtiyaç duymadan istediği seçim kanunu çıkarabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Şirin, şunları söyledi:

“Sedat Peker fırtınası eserken önümüzdeki günlerin, ayların siyaset gündemini çok etkileyecek bir gelişme oldu. HDP’nin kapatılma davası için tekrar düğmeye basıldı. Düğmeye basanları bilmem ama konu içeride ve dışarıda önemli netice doğuracak. Dışarıda tam da Biden görüşmesi ve AB liderleri ile yapılacak görüşmenin arifesinde bu zamanlama manidar. Herhalde gelecek tepkiler hesap edilmiştir. İçerde ise bu dava 6 ay içinde sonuçlanırsa, milletvekilliği sona erecek HDP’lilerin bulunduğu bölgelerde anayasaya göre 2022’nin ilk 6 ayında ara seçim yapılması lazım. Bu seçim sonuçlarına göre, sandalyelerin önemli bir kısmının AK Parti’ye gideceği düşünülürse Meclis aritmetiği değişecek. Belki de AK Parti Meclis’te çoğunluğu tek başına elde edecek. Bakalım, görelim.”

Muhalefete "kısmi olarak sine-i millete dönme" önerisi

“Muhalefetin erken seçim taleplerine gelince; demokrasilerde bu talep meşrudur, makuldür ve bir haktır. Cumhur İttifakı’nın bu talebe karşı çıkarken kullandığı sıfatları hayretle karşılıyorum. Önemli bir konu daha var; Millet İttifakı temsilcileri ısrarla TBMM’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde işlevini tamamen kaybettiğini ve Meclis’te yaptıkları faaliyetlerin ‘Tarihe not düşmenin’ ötesine geçmediğini söylüyorlar. Bu durumda erken seçim talep eden muhalefetin yapması gereken bir hareket olabilir; kısmi olarak sine-i millete dönmek.

"Konu, sadece ne söylendiği değil, konu aynı zamanda kimini nasıl ve ne zaman söylediği"

Kısmi olarak sine-i millete dönmek ile neyi kastediyorum? Millet İttifakı partileri, Meclis’te “kayıt düşme faaliyetleri”ne devam edecek. Grup kurma imkanını kaybetmeyecek nispette milletvekili bırakarak, geri kalan milletvekilleri istifa ederek sine-i millete dönebilirler. Öncelikle seçim bölgelerine giderek, seçmende erken seçim talebini arttıracak şekilde çalışabilirler. Erken seçim konusunda konuşan Millet İttifakı temsilcileri, erken seçim olması için seçmende bu talebin canlanması gerektiğini söylüyorlar.

Doğrudur… Bunun için de evvela kendilerinin canlanması lazım. Size güncel bir örnek vereyim;

Sedat Peker’in videoları 100 milyonun üzerinde seyredilirken Millet İttifakı liderlerinin Sedat Peker ile aynı iddiaları dile getirseler bile videolarının Sedat Peker videolarının 20’de 1’i kadar izlenmediğini ve netice alamadıklarını bir düşünmeleri lazım. Demek ki, konu, sadece ne söylendiği değil, konu aynı zamanda kimini nasıl ve ne zaman söylediği…”

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