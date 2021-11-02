Eski AKP milletvekili Emin Şirin’den Erdoğan-Biden görüşmesi yorumu: ABD’nin Osman Kavala’nın tahliyesinden vazgeçtiğini düşünmek safdillik olur

Eski AKP İstanbul milletvekili Emin Şirin, Biden-Erdoğan görüşmesi ve sonrasında yapılan açıklamalarda bahsedilen “ortak mekanizma”nın ne olduğunu anlamadığını belirterek, “Ortak mekanizma deyince, son 20-30 senede kurulmuş olan ‘ortak mekanizma’ların hiçbirinde Türkiye lehine bir sonuç çıkmadığını, her seferinde ABD’nin bildiğini okuduğunu da hatırlamak lazım. Bu kaçıncı ortak mekanizma?” dedi.

Yapılan açıklamada Osman Kavala’nın yer alamamasının, elçiler krizinden bahsedilmemesinin, bu konulardan vazgeçildiği anlamına gelmeyeceğini söyleyen Şirin, “ABD, bu konulardan özellikle Osman Kavala’nın tahliyesinden vazgeçtiğini düşünmek safdillik olur. Kurulacak ‘ortak mekanizma’nın somut netice verebilmesinin ABD açısından ‘Kavala tahliyesi’ vazgeçilmez bir ön şarttır” dedi.

Korkusuz yazarı Ahmet Takan’a konuşan Şirin’in değerlendirmeleri şöyle:

“ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın bu defa yanlarına Dışişleri Bakanlarını alarak kurumsal nitelikte bir görüşme yapmış olmaları iyi bir şeydir. Baş başa yaptıkları geçen görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadığı için ne görüşüldüğünü bilmiyorduk. Bu sefer görüşme sonrası gerek Cumhurbaşkanlığımızdan gerek ABD tarafından açıklama yapıldı; iyi oldu, ne konuşulduğunu öğrendik. Hoş, iki açıklama arasında fark var. ABD tarafının yaptığı açıklamada vurgu yapılan insan hakları ve demokrasi konusu bizim açıklamamızda yer almadı. İşin özüne bakınca, bizim ısrarla üzerinde durduğumuz Fırat’ın doğusu ve YPG konusunda bizim açımızdan bir ilerleme yok. F-16’lar konusunda anlaşma ABD Kongresi’nin insafına havale edilmiş. Bu arada bahsedilen ‘ortak bir mekanizma kurulması’nın ne demek olduğunu anlamadık. Tabi, ‘ortak mekanizma’ deyince, son 20-30 senede kurulmuş olan ‘ortak mekanizma’ların hiçbirinde Türkiye lehine bir sonuç çıkmadığını, her seferinde ABD’nin bildiğini okuduğunu da hatırlamak lazım. Bu kaçıncı ortak mekanizma?”

“Makro seviyede zaten bir NATO mekanizması var. Ancak, somut konuların, yani; Fırat’ın doğusu, YPG, Suriye, F-35, F-16, S-400, Halkbank, CAATSA yaptırımları gibi somut konular için bir mekanizma kurulacaksa bu mekanizmanın içindeki konuların ne olacağını nelerin konuşulacağını zaman gösterecek. ABD tarafının konuşulacak konular arasında demokrasi ve insan hakları konularını getireceği muhakkak. ABD, bu konulardan özellikle Osman Kavala’nın tahliyesinden vazgeçtiğini düşünmek safdillik olur. Pazar günü yapılmış olan bu toplantıdan sonraki açıklamada Osman Kavala’nın yer alamaması, elçiler krizinden bahsedilmemesi, bu konulardan vazgeçildiği anlamına gelmez. Kurulacak ‘ortak mekanizma’nın somut netice verebilmesinin ABD açısından ‘Kavala tahliyesi’ vazgeçilmez bir ön şarttır.

Sonuç olarak, Türkiye açısından kazanılmış bir zaman var. AK Parti Genel Başkanı açısından bakarsak da, yandaş basın için başarı iddiası ortaya konabilecek bir durum var.”