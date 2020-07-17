Eski AKP milletvekili: Dünya insanlarının büyük bir bölümü Trump’ın kaybetmesinden çok mutlu olacak

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Eminim ki, son yıllarda diktatörler ikliminin Trump’la birlikte giderek yaygınlık kazanmasıyla nefes almakta zorluk çeken dünya insanlarının büyük bir bölümü Trump’ın kaybetmesinden çok mutlu olacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Ocaktan, "Noam Chomsky 10 Haziran 2020 tarihinde TruthOut sitesinde yayınlanan ve Evrim Yaban Güçtürk tarafından Perspektif için çevrilen röportajında Trump’ın faşist taktikleri savunduğunu ama bunun faşizmden çok teneke bir diktatörlüğe benzediğini söylüyor. Amerika’da Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri nasıl bir sonuç üreteceğini şimdiden bilmek elbette güç. Ancak yapılan kamuoyu yoklamalarında Demokrat lider Jeo Biden’in yarışı şimdilik 9-10 puan önde götürdüğü görülüyor. Şundan eminim ki, son yıllarda diktatörler ikliminin Trump’la birlikte giderek yaygınlık kazanmasıyla nefes almakta zorluk çeken dünya insanlarının büyük bir bölümü Trump’ın kaybetmesinden çok mutlu olacaklardır." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Zira Trump demokrasinin geleceği açısından zararlı bir virüs haline dönüşmüş durumda. Sadece Amerika’daki demokratik kurumların altını oymakla kalmıyor, bütün dünyadaki yönetimlerin totaliter bir iklime evrilmesine de vesile oluyor. Trump’ın seçildiği günden bu yana gelişmeleri dikkatle analiz ettiğimizde gördüğümüz manzara şudur; başta Avrupa olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde daha güçlü esmeye başlayan popülist ve diktatöryal rüzgarla birlikte demokrasi kan kaybetmeye devam ediyor. İşte tam da bu yüzden Kasım’daki Amerikan seçimleri hepimiz açısından çok önemli bir dönüm noktasına işaret etmektedir. Dolayısıyla Amerikan seçimleriyle ya demokrasinin nefes alacağı yeni bir dönem başlayacak ve otoriterlerin gidişi hızlanacak, ya da teneke diktatörlüğün yeniden kazanmasıyla hepimizin oksijeni biraz daha azalacak." ifadesini kullandı.

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