Eski AKP Milletvekili Bakır: Ben hiç AKP'li olmadım

AKP'den ihraç edilen 24. dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Twitter hesabından AKP hükümetine gelen bir eleştiriye "Ben AKP'li değilim, hiç olmadım" şeklinde yanıt verdi.

Eski AKP'li Milletvekili Gündeş, yurt dışındaki önemli üniversitelerin hukuk bölümünden mezun olduğunu duyurdu. Gündeş'in paylaşımının altına bir kullanıcı, "O zaman gel Türkiye'de hukuku tesis et. En azından verdiğiniz hasarı onarın" yorumunu yaptı. Gündeş ise "Ben AKP'li değilim. Hiç olmadım" açıklamasında bulundu.

Partiden ihraç edilmişti