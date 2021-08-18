Eski AKP Milletvekili Bakır: Ben hiç AKP'li olmadım

Pelin Gündeş Bakır, İstanbul Bakırköy'de 3 kişilik bir ailenin siyanürle hayatına son vermesinin ardından sosyal medyada bir mesaj yayımlamıştı.
Bakır, mesajında, "Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3.cü toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık. Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!" ifadelerini kullanmıştı.
AKP Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AKP Disiplin Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Bakır'ın parti içtüzük kurallarına uymadığı gerekçesi ile partiden kesin ihracına karar verdiğini açıklamıştı.