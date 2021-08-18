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Eski AKP Milletvekili Bakır: Ben hiç AKP'li olmadım

18 Ağustos 2021 22:30

AKP'den ihraç edilen 24. dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Twitter hesabından AKP hükümetine gelen bir eleştiriye "Ben AKP'li değilim, hiç olmadım" şeklinde yanıt verdi.  

Eski AKP'li Milletvekili Gündeş, yurt dışındaki önemli üniversitelerin hukuk bölümünden mezun olduğunu duyurdu. Gündeş'in paylaşımının altına bir kullanıcı, "O zaman gel Türkiye'de hukuku tesis et. En azından verdiğiniz hasarı onarın" yorumunu yaptı. Gündeş ise "Ben AKP'li değilim. Hiç olmadım" açıklamasında bulundu. 

Partiden ihraç edilmişti 

Pelin Gündeş Bakır, İstanbul Bakırköy'de 3 kişilik bir ailenin siyanürle hayatına son vermesinin ardından sosyal medyada bir mesaj yayımlamıştı.

Bakır, mesajında, "Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3.cü toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık. Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!" ifadelerini kullanmıştı. 

AKP Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AKP Disiplin Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Bakır'ın parti içtüzük kurallarına uymadığı gerekçesi ile partiden kesin ihracına karar verdiğini açıklamıştı. 

 
 
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