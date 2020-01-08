Eski AKP milletvekili: AK Parti de hikâyenin bu halinden çok mutlu değil, ama o demokrasi iklimine geri dönmesi de mümkün gözükmüyor

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Giresun Belediyesi’nin ilahiyatçı Süreyya Sırma’nın programını iptal etmesinin akıllara ziyan bir örnek olduğunu belirtti. Ocaktan, AKP'nin farklı düşüncelere ve eleştirel yaklaşıma tahammülünün kalmadığının altını çizdi.

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İhsan Süreyya Sırma’nın iktidarın kontrolündeki mahallelere girmesini yasaklamak mı gerekiyor? Bu nasıl bir tahammülsüzlüktür Allah aşkına" düşüncesini dile getiren Ocaktan, “Son dönemde AK Parti iktidarının farklı düşünenlere, eleştirel yaklaşımlara artık tahammülü yok. Mesele sadece İhsan Hoca meselesi değil kuşkusuz. Mesela Yargıtay kararıyla önce tahliye edilip sonra tekrar cezaevine konulan Ahmet Altan hangi hukuki gerekçeyle içeride tutuluyor, kimse bilmiyor. 799 gündür hapis yatan Osman Kavala için AİHM’nin verdiği 'tutukluluğu hak ihlali' kararını mahkeme tanımadı ve tahliye etmedi. Anayasa Mahkemesi, 2.5 yıldır kapalı olan Wikipedia’nın erişim yasağını anayasaya aykırı buldu, ama Wikipedia hala kapalı” ifadesini kullandı.

Ocaktan, “AK Parti 2011’e kadar demokrasinin kalitesini yükselten, kalkınmada önemli başarıların altına imza atan reformist bir kimliğe sahipti ve herkesin kendisini iyi hissettiği bir iklim oluşturmuştu. Ancak hikaye artık böyle devam etmiyor, aslında AK Parti de hikâyenin bu halinden çok mutlu değil, ama o demokrasi iklimine geri dönmesi de mümkün gözükmüyor” görüşünü savundu.

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