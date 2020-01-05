Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok, hazin halimize kelimeler kifayetsiz kalır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine partisinden istifa eden Mustafa Yeneroğlu, ilahiyatçı İhsan Süreyya Sırma’nın Giresun Belediyesi’nin düzenlediği kitap fuarı etkinliği programından çıkarılmasına tepki gösterdi. Sırma, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde danışmanlığını yapmıştı.

İlahiyatçı Sırma’nın AKP kurmaylarının hocası olduğunu belirten Yeneroğlu, sosyal medya hesabından, “İhsan Süreyya Sırma hocamız AK Parti kurmaylarının hocası sayılır. Emevi döneminin güç sarhoşluğu başta olmak üzere öğrettiği adalet ilkelerini ekseriyet unutmuş olsa da rahle-i tedrisatından geçmeyen azdır. Artık ona bile tahammül yoksa, hazin halimize kelimeler kifayetsiz kalır” ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın bir dönem danışmanlığı yapan Sırma, son zamanlarda yaptığı “AK Parti döneminde Müslümanlar çok daha fazla rahata kavuştular. Seküler oldular. Dünyevi oldular ve diyelim ki 15 sene önceki o İslami şuuru kaybettiler" benzeri açıklamalarıyla dikkati çekmişti.

Ne olmuştu?

Giresun Belediyesi, bu yıl ilk defa 4-12 Ocak tarihleri arasında '1. Giresun Kitap Fuarı' düzenleme kararı almıştı. Belediye ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'yı önce kitap fuarına davet etmiş ardından 'Giresun'daki yerel siyasi dengeler' nedeniyle etkinlikten çıkarmıştı.

Fuar davetlisi Beyan Yayınları ise İhsan Süreyya Sırma kararının ardından fuardan çekildiğini açıklamıştı.