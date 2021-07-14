Eski AKP milletvekili aday adayı, yazar Hacer Haniç: Cumhurbaşkanımız, Hilal Kaplan'a kıymet veriyorsa, önemsiyorsa nüfusuna alsın, evlat edinsin

Başkanlık sisteminin anlatıldığı "Yeni Anayasa Cumhurbaşkanlığı Sistemi Yeni Türkiye" isimli kitabın da yazarı ve eski AKP Milletvekili aday adayı olan Hacer Haniç, Sabah yazarı Hilal Kaplan’ın TRT Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmesini eleştirdi. “Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Hilal Kaplan'a kıymet veriyorsa, önemsiyorsa nüfusuna alsın, evlat edinsin” diyen Haniç, “Tarafgirliğin dibine batıp muhalefete durum üstünlüğü kazandırmış birini TRT kurumuna atamanın mantığı nedir?” diye sordu.

Hacer Haniç, TRT atamalarıyla ilgili olarak, kişisel sosyal medya hesabından şöyle şu paylaşımlarda bulundu:

Koskoca 'Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet kurumlarına atayacak işinin ehli, yıpranmamış isimler bulunamıyor mu ki tepki çeken isimler dönme dolap gibi milletin gözüne sokuluyor. Devlet kurumları birilerini aklamanın, istihdam etmenin yeri değildir. Şikayet edip 'sol'u sollamak...

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Hilal Kaplan'a kıymet veriyorsa, önemsiyorsa nüfusuna alsın, evlat edinsin... Bu ve benzeri durumlara yapılacak açıklama bu kadar basit. Tarafgirliğin dibine batıp muhalefete durum üstünlüğü kazandırmış birini TRT kurumuna atamanın mantığı nedir?

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