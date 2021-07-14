Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın TRT Yönetim Kurulu üyesi yapılması tepkilere yol açtı; Twitter'da TT oldu
14 Temmuz 2021 09:34
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Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın TRT Yönetim Kurulu üyesi yapılması tepkilere yol açtı; Twitter'da TT oldu
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TRT'ye yönelik atamalar ve yönetim yapısına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Görev süresi sona eren TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Mehmet Zahid Sobacı atanırken yeni Yönetim Kurulu Başkanı ise Ahmet Albayrak oldu. Sabah yazarı Hilal Kaplan’ın ise Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
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Kaplan'ın TRT'nin yönetim kuruluna üye olması sosyal medyada gündem olurken, yapılan yorumlar sonrası "Hilal Kaplan" hashtag'i Twitter'da kısa sürede TT oldu. İşte tepkilerden bazıları şöyle:
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“Haram olsun!”
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"Bir zamanların TRT'sinin geldiği son nokta!"
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" Okluk'ta yazlık saray yapılmasını canla başla savunmasından anlamıydık"
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"Netflix yönetim kuruluna @hilal_kaplan atansa üyeliğimi iptal ederim ama TRT üyeliğimi iptal edemiyorum."
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…TRT Yönetim Kurulu atamaları, kurul üyeliği sayısının arttırılması da dahil, “nepotizm” bağımlılığının sonucu. Atayan ile atananların karşılıklı bağımlılığı. Herkes bilir ki bağımlılık kötüdür…