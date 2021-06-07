Eski AKP’li vekile Kızılay’dan 30 bin liralık maaş: Eşinin de aynı kurumda 3 ayrı koltuğu var!

24'üncü Dönem AKP Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş’in Kızılay’ın Kartal’daki hastanesine başhekim yapılmasının ardından şimdi de Kızılay’ın Sağlık A. Ş. isimli şirketine genel müdür yapıldığı açığa çıktı.



Kızılay’ın, Kızılay Yatırım Holding adı altında holdingleşmesi ve bünyesinde çok sayıda şirket kurulmasının ardından Kızılay Yatırım Holding CEO’su İlyas Haşim Çakmak’ın imzasıyla yeni atamalar yapıldı.

BirGün’den İsmail Arı'nın haberine göre; İlyas Haşim Çakmak’ın imzasının yer aldığı belgede, eski AKP Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş’in 1 Haziran’da Kızılay Sağlık A. Ş.’ye genel müdür olarak atandığı belirtildi. Sağlık A. Ş.’nin önceki genel müdürü Metin Tunç ise Kızılay Yatırım A. Ş.’ye yönetim kurulu başkan danışmanı olarak atandı.

Tartışmalara neden olan Kızılay yöneticilerin maaş listesine göre, Kızılay Sağlık A. Ş.’nin eski genel müdürü Metin Tunç’a 2019 yılında 24 bin 397 TL maaş ödeniyordu. Aradan geçen iki yılın ardından Kızılay Sağlık A. Ş. genel müdürü maaşına yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapıldığı ve genel müdür maaşının 30 bin TL’yi bulduğu ifade ediliyor. Kızılay yetkilileri ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmayacağını ifade etti.



AKP’li Muhammed Murtaza Yetiş’in eşi Sema Kopuz Yetiş’in de Kızılay’da tam üç farklı görevi bulunuyor. Sema Kopuz Yetiş, Kızılay Ankara Şube Başkanlığı, Kızılay Denetim Kurulu Üyeliği ve Kızılay iştiraki Kızılay Bakım Anonim Şirketi’nin yönetim kurulu üyeliğini yürütüyor. Ayrıca Sema Kopuz Yetiş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Başkan Yardımcısı olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM) da üyesi.