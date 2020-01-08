Eski AKP'li vekilden kömür yardımının azaltılmasına tepki: İnsanı soğukta donduran tasarruf olmaz!

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla her yıl ihtiyaç sahiplerine yapılan kömür yardımı bu yıl 48 torbadan 31'e düşürüldü. Yani 425 kilogram azaldı. Eski AKP Edirne Milletvekili Şemsettin Emir, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınına, “Bu insanlar kışı zor geçirecek. Vicdanen haykırıyorum. İnsanı soğuktan donduran tasarruf olmaz" diyerek duruma tepki gösterdi.

“Bulunduğum mahalle sosyal yardıma ihtiyacı olan insanların yaşadığı bir bölge. 25 senedir de aynı yerde yaşıyorum. Kışın kömür almaya gücü yetmeyen insanlara yardım etmeye çalışıyorum. İnsanlar bana kömür almaya geliyorlar aralarından parası olan var olmayan var. Hiç kimse bu durumda olmak istemez haliyle. Araştırdım ve geçen sene 48 torba kömür yardıma alanlar bu sene 31 torbaya düştüğünü öğrendim" diyen Emir, şöyle konuştu:

"Şahsen ben rahatsızlık duydum. Bu uygulama yaklaşık olarak AK Parti iktidarıyla başladı. Her ne kadar muhalefet AK Parti kömür dağıtıyor oylar buradan geliyor denirse densin sosyal devlet olmanın gereğidir. Hangi parti iktidarda olursa olsun bunu yapması gerekir. Bu sessiz yılların sesini sürekli duyan bir siyasi hareket demek ki bu sessiz yıllarını duyamayacak hale gelmiş. Tayyip Erdoğan’ın söylemleriyle, eylemleriyle onun kurmuş olduğu siyasi hareket 17 sene sonra kulakları duymayan dilleri hakikati söylemeyen kalbi rahatsızlığı duymayan insanlardan meydana gelmiş bir yapı oluşmuş öyle gözüküyor şuanda. Ben hala Ak Parti içerisindeyim. Benim hizmet yapamam için vekil ya da bir yönetici olmam gerekmiyor. Ben ahlaki, islami ve insani duygularımla ifade ediyorum. Bu kararı öğrenince içimden çığlık atmak geldi. Bunda tasarruf olamaz dedim. Benim siyasete bakışım değerlerim inancım gereği bunu yapmam lazımdı. Asıl bunu söylememek bunu saklama gayri insanidir.”

“Zenginler kulübü gibi”

"Edirne’nin Havsa ilçesi, Lalapaşa ilçesi ya da en büyük ilçesi Keşan ilçesinde sosyal yardıma ihtiyacı olan insanlar aynı sıkıntıyı yaşıyor. TOKİ tarafından yapılmış 700 adet konut var ama insanlar karanlıkta yaşıyor. Keşan Belediye başkanına da sesleniyorum. Her gün canlı yayın yapıyorsun akşam TOKİ’ye gidip bir baksın acaba kamerası ne gösterecek. TOKİ konutlarında ne elektrik var ne de kömür var. Ayaklarınızı yere basın. Millete sırtını dönen hiçbir siyasi hareket başarılı olamaz. Ben o kadar anlatıyorum beni ne ilçe ne de il yöneticileri hiç kimse aramadı. Yeni yönetim zaten daha yeni oluştu bir baktım zenginler kulübü gibi. Yönetimde olanların hepsi bizim arkadaşlarımız ancak hepsinin evleri sıcak. Hiç kimse soğuk nedir bilmiyor. İnsansak nefes alıyorsak hayvanlara gösterdiğimiz sevgiyi insanlara iki kat daha fazla göstermemiz gerekir."