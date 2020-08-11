Eski AKP'li vekil Uslu'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu: Cinsel yönelim ve geleneksel değerler kalkanının ardında nafaka hakkı ve erken yaşta evlilikler de var

Muhafazakar kadın derneklerinden Sosyal Araştırmalar Platformu’nun (ASAP) İstanbul Sözleşmesi’ne için yaptığı destek açıklamasına imza atan AKP 22 ve 24. dönem milletvekili Zeynep Karahan Uslu, Ak Parti’nin sözleşmeden çekilme kararı almayacağı kanaatinde olduğunu belirterek, "Cinsel yönelim ifadesini birkaç başka ifadeyi cımbızlayarak ifadelerin de tam olarak istismar edilmesiyle oluşturulan söylem ve argümanlarla süslenen ve daha sonra geleneksel değerlerimiz ve dini değerlerimiz üzerinden koruma kalkanı oluşturulan bu söyleme, bir bakışın ardında sadece İstanbul sözleşmesi yok. Nafaka hakkı da var, erken yaşta evlilikler de var ki bu çocuk istismarıdır bu da ayrı bir çerçeveleme yaklaşımıdır.

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Uslu, şunları söyledi: "İstanbul sözleşmesi olarak ifade edilen bu sözleşme özü itibariyle kadınları aile işi şiddet başta olmak üzere her türlü şiddet eyleminden korumak üzere düzenlenmiş ilk uluslararası sözleşme. İçinde oldukça kapsamlı bir şekilde şiddeti tanımlamakla birlikte önleme mekanizmaları ve ülkelerin bunu gerçekleştirmediğinde ilk defa uluslararası bir düzlemde de bedel ödediği hukuki bir metin. Bana göre bugün itibariyle İstanbul sözleşmesi üzerinden yürütülen tartışmanın gerçekte ne olduğuna bakmak gerekiyor. Sadece sıklıkla ifade edildiği gibi aileyi mahvedici, ailesiz bir toplum, üçüncü cins diye ifade edilen bu da ayrıca sorunlu bir kavramlaştırma ama kadınlık ve erkeklik rollerinin yeniden tanımlanacağı hatta tanımlanamayacağı gibi hatta matruşka misali içinden sürekli matruşka çıkardıkları ve son noktada modern dünyanın değerleriyle çatışan ve dönüşen dünyanın içerisinde kendi değer yargılarının ve insan, toplum, hayat, kadın, erkek tasavvurlarının artık başka adil ve demokratik reformda rahatsızlık duyan bir bakışın varlığını görüyorum. İstanbul sözleşmesinin içerisine baktığımız zaman cinsel yönelim ifadesini birkaç başka ifadeyi cımbızlayarak ifadelerin de tam olarak istismar edilmesiyle oluşturulan söylem ve argümanlarla süslenen ve daha sonra geleneksel değerlerimiz ve dini değerlerimiz üzerinden koruma kalkanı oluşturulan bu söyleme, bir bakışın ardında sadece İstanbul sözleşmesi yok. Nafaka hakkı da var, erken yaşta evlilikler de var ki bu çocuk istismarıdır bu da ayrı bir çerçeveleme yaklaşımıdır.