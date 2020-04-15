Eski AKP'li vekil Mehmet Ocaktan: TBMM hızlı kararlarıyla tarihe geçecek, mesela Kanal İstanbul ihalesi yapıyor ve üniversite kapatıyor

Karar Gazetesi yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, Yükseköğretim Kurulu Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kurucuları arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Şehir Üniversitesi'nin kapatılması istendiğini belirterek, "Tasarı yasalaştığında yaptırımlar şimdilik Şehir Üniversitesi’ne uygulanacak ama, yasayla bu durum genel hüküm haline geleceği için artık bundan sonra bütün vakıf üniversiteleri için uygulanabilecek. Görüldüğü gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi o kadar hızlı çalışıyor ki, bütün Türkiye Covid-19 ölüm celladından kurtulmaya çalışırken, devletimiz jet hızıyla üniversitenin kapısına kilit vuran bir yasa bile çıkarabiliyor... Demek ki yeni sistem tam da bugünler için hazırlanmış... Ve öyle anlaşılıyor ki Meclisimiz hızlı kararlarıyla tarihe geçecek. Mesela iki saat içinde ‘sokağa çıkma yasağı’ ilan edilebiliyor, sessiz sedasız Kanal İstanbul ihalesi yapılabiliyor ve üniversite kapatılabiliyor." diye yazdı.

Mehmet Ocaktan, özgürlükçü ideallerle yola çıkan AKP'nin yasa gücüyle üniversite kapatan yasakçı bir iklime demir attığını da sözlerine ekledi.

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