Eski AKP'li vekil Mehmet Ocaktan: İktidarın İstanbul Büyükşehir'e uyguladığı blokajlar, İmamoğlu'nu doğrudan efsaneleştirmekte

Karar Gazetesi yazarı ve eski AKP Milletvekili Mehmet Ocaktan, İstanbul'a yapılacak her yatırım konusunda yerel yönetimlerin de, merkezi yönetimin de aynı hassasiyetle davranması gerekliliğine işaret ederek, "Ama ne yazık ki iktidar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne öyle bir abluka uyguluyor ki belediyenin bırakın yeni yatırımlar yapmasını, günlük rutin hizmetleri sürdürmesi bile mümkün gözükmemektedir.

Evet 23 Haziran seçiminin travmasını atlatmak hiç kolay değil, ama millet iradesinin tecellisi karşısında küslük olmaz ki... Sonuç itibariyle seçilmiş belediye başkanları bu ülkenin, bu devletin belediye başkanlarıdır. Onlar nasıl seçildikleri şehirlere hizmet etmekle yükümlüyseler, iktidar da halka hizmetin önünü açmakla yükümlüdür." diye yazdı.

Mehmet Ocaktan, belediyeye yapılan engellemelerin, toplum hafızasında kendisini cezalandırma olacak göreceğini belirterek, "Doğrusu AK Parti’nin böyle bir riski göz ardı etmesini anlamakta güçlük çekiyorum. Zira bu tavır, İstanbul halkının İmamoğlu’nun gerçek anlamda hizmet edip etmediğini test etme imkanını ortadan kaldırmaktadır. Kimse kusura bakmasın, iktidarın İstanbul Büyükşehir’e uyguladığı blokajlar doğrudan İmamoğlu’nu efsaneleştirmekte ve hatalarını adeta sıfırlamaktadır.

Diyelim ki belediyenin yeni yatırımlar için iç ve dış kredi borçlanmasını engelledik, Boğaziçi imar yetkisini elinden aldık, yıllardır Büyükşehir’in uhdesinde bulunan Galata Kulesi’ni bir başka bakanlığa devrettik, korona mağdurlarına yardım etmesini yasakladık. İyi güzel de, bütün bunların sonunda kazanan kim olur dersiniz? Kim kazanır bilemem, ama kaybeden kesinlikle İstanbul halkı olacaktır. Bu konuda hiç öyle derin siyasi analizler yapmaya gerek yok, iktidar marifetiyle yaratılan mağduriyetlerin faturası iktidara çıkar..." ifadelerini kullandı.

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