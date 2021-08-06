Eski AKP'li vekil Mehmet Metiner: Bu yangınlar, Türkiye’nin ekonomisine ve Erdoğan hükümetinin algısına yöneltilmiş bir terör saldırısından ibarettir

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Türkiye'deki orman yangınlarının sabotaj eseri olduğunu ve yangınların bilerek çıkartıldığını belirterek, "Bu yangınlar, Türkiye’nin ekonomisine ve Erdoğan hükümetinin algısına yöneltilmiş bir terör saldırısından ibarettir. Amaçlanan şey, pandemiyle birlikte artan huzursuzluğu toplumsal bir öfkeyle buluşturarak Erdoğan’ın alaşağı edilmesi senaryosunun hayata geçirilmesini sağlamaktır. Bunun siyasal ve sosyal iklimi oluşturulmak isteniyor açıkçası." diye yazdı.

Yangınların arkasında "üst akıl" olduğunu iddia eden Metiner, "Yangın yerlerine yabancı ajanslarla, gazetelerle veya televizyon kanallarıyla çalıştığını iddia eden ilginç tipler doluşmaya başladı. Gezi’de karşımıza çıkan malum odakların yangın bahanesiyle yangın yerlerine doluşmaya başladıkları gelen haberler arasında. Vatandaşların duyarlılıkları kaşınmak isteniyor. Yalan iddialarla toplumsal öfke Erdoğan’ın şahsına yönlendirilmek isteniyor. Devletin/hükümetin yangından yeni bir Gezi çıkartmak isteyen bu fitne odaklarına karşı duyarlı olması, olmazsa olmaz bir öneme sahiptir. İnanınız bu fitne ateşi bin kat daha tehlikelidir." ifadelerini kullandı.

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