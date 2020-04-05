Eski AKP'li vekil: Erdoğan, Kuran’a uygun siyaset izliyor da ondan konuşmasında latife yok

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ahmet Tan, "Bizim iktidar mizaha, latifeye, karikatüre virüs gözü bakıyor. Baştan beri aralarına sosyal mesafe koydular." düşüncesini dile getirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında en ufak bir latife olmadığını belirten Tan, kendisine konuşan eski AKP'li bir vekilin "Kuran’a uygun siyaset izliyor da ondan" dediğini aktardı.

Tan yazısında, "Soruyu aynı dönemlerde Meclis’te birlikte olduğumuz eski bir AKP’li vekile sordum. Reyiz’den ya korkuyordu ya bir şeyler umuyordu. Elimi yakaladı. 'Açıklayayım dedi, ama sakın adımla falan yazmaya kalkma' dedi. Takıldım: 'Reyiz’den korktuğunuz kadar Allah’tan korksanız, hepiniz sorgusuz sualsiz cennetliksiniz!' Sonra da üsteledim: 'Pekiyi Tayyip Bey neden bu kadar esprisiz? Saatlerce konuşuyor. En küçük bir latife yok. Oysa nutukların yazan bir sürü de danışmanı var.' Parmak ısırtan bir yanıt veriyor: 'Kuran’a uygun siyaset izliyor da ondan!” ifadesini kullandı.

Tan yazısında şunları kaydetti:

Belki de haklı.

Kuran 6 bin 666 ayet ve 600 sayfa. İçinde bir tek latife yok.

Çünkü Kuran, dünyayı ve ahireti düzenleyen bir tür İslam anayasası. Anayasada mizah olmaz ki.

İncil’de Tevrat’ta da mizahın kırıntısı yok.

Batılı liderler yine de esprili.

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