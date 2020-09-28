Eski AKP'li milletvekilinden ATV'ye "Esra Erol'da" eleştirisi: Rezillik, kepazelik ama siz yine de görmezden gelin!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programındaki tepki çeken sahneyi sert sözlerle eleştirdi.

ATV ekranlarındaki Esra Erol'un programında bir kadın, çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç gösterisinde bulundu. Canlı yayın sırasında DNA testi sonuçlarını açıklayan Esra Erol, kadının eşine çocuğun biyolojik babası olmadığını söylemesi üzerine, "Nasıl yani, kim babası" tepkisini aldı. Kadın ise "Ben biliyordum zaten. Şükür elhamdülillah diyorum" ifadeleriyle sevindiğini söyledi.

TIKLAYIN - RTÜK'ten Esra Erol'un tepki çeken programına ilişkin açıklama

Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, ATV ekranlarındaki sahneye tepki gösterdi. AKP’li Aydın Ünal, “Rezillik, kepazelik ama siz yine de görmezden gelin. Dertsiz başınıza dert almayın. Eleştirip de FETÖ'cü ya da hain olmayın. Kol kırılsın yen içinde kalsın. Hem zaten ahlak, din, iman, insanlık vs. gibi değerler reytingden, paradan, makamdan, mevkiden daha mühim değil ya!” mesajını yayımladı.

Eski AKP'li Ünal'ın paylaşımı şöyle: