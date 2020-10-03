Eski AKP’li belediye başkanı otomobilinde ölü bulundu

Eski Akyazı Belediyesi Başkanı Yaşar Yazıcı, direksiyon başında ölü bulundu.

İddiaya göre Akraba ziyareti için gittiği İstanbul’da cami önünde bindiği aracında fenalaşıp kalp krizi geçiren Yaşar Yazıcı’yı gören yurttaşların, “Bir kişi aracının içinde hareketsiz duruyor” ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S

ağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Yaşar Yazıcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri de otomobil ve çevresinde inceleme yaptı. Yazıcı’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.