Eski AKP'li bakan ekran yüzü oluyor!

59 ve 60. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan, AKP Gaziantep ve Mersin Eski Milletvekili Kürşad Tüzmen televizyon programı yapmaya hazırlanıyor.

Medyaradar'ın haberine göre; motosikletlere düşkünlüğü bilinen Kürşad Tüzmen, motosikletiyle Anadolu’yu dolaşarak, bir yol hikâyesi ve gezi programı yapacak.



'Kürşad Tüzmen’le Benim Şehrim' Ekim ayı başında Haber Global ekranlarında olacak. Tüzmen programında Fethiye’de yamaç paraşütü yapacak, Erzurum’da cirit oynayacak, Kars’ta buz üzerinde balık avlayacak, Çoruh Nehrinde rafting yapacak.