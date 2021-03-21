Hatipoğlu'ndan AKP'ye: HDP'yi kapatacağım derken sen çözüm sürecini getirip niye oraya koyuyorsun?

Eski Refah Partisi Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, HDP'ye yönelik kapatma davasıyla ilgili AKP'ye uyarılarda bulundu. “Adalet ve Kalkınma Partisi yaklaşık 2-3 aydan beridir ciddi bir komployla karşı karşıyadır” diyen Hatipoğlu, “Adalet ve Kalkınma Partisi kendi silahıyla vurulmak isteniyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bitirmek için uluslararası şebekeler ne kadar faaliyette ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dost zannettikleri bazı unsurlar da bu kuyu kazmakta onlara yardımcı olmaktadır" dedi.

Hatipoğlu, BBN ekranlarında moderatörlüğünü Fehmi Çalmuk'un yaptığı "Politik Adam" programına konuk oldu.

Kapatma davası üzerinden AKP'yi uyaran Hatipoğlu, HDP için "ittifak partisi" dedi. Hatipoğlu, "O ittifakın içinde mezhepçi yapı var. O ittifakın içinde Türkiye'deki marjinal sol partiler ve PKK var. Bu üçü bir araya geldiğinde HDP oluyor" ifadelerini kullandı.

"Şimdi bunu kapattığında Türkiye'deki bütün mezhepçi yapıları ortadan kaldırabiliyor musun? Marjinal sol partileri kaldırıyor musun?" diye soran Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Ey devlet öyle bir akıl ortaya koy ki, o akıl gelip bu bataklığı kurutsun. Bu durumu sorun olmaktan çıkarsın. Türkiye'de Kürtleri sorun haline getirmek için tam 60 yıldır herkes mücadele veriyor. Maalesef devlet kimi uygulamalarıyla da bunu zemin hazırlamıştır. Ey devlet, gel bu bataklığı kuru. Bütün anayasal kuruluşlar, Türkiye'deki STK'lar, siyasi partiler, aydınlar, üniversiteler hepsinin ortak işbirliğiyle terörizmle mücadelede biz başarıya ulaşabiliriz. Yani siyaset kanallarını açık tutmamız lazım."

“Sizin partiniz benim deyin”

Oy alamadığı için HDP'den şikayetçi olanların daha akıllı politikalar uygulaması gerektiğini dile getiren Hatipoğlu, "Bakın Kürt sorunu dedikleri Kürt meselesiyle ilgili 4 tane kitabı, en az 500 makalesi olan bir adam olarak şunları söylüyorum; Türkiye'de etnik bir Kürt sorunu yok. Türkiye'de psikolojik bir sorun var. O sorun ortadan kaldırmak da, takınılacak tavırlara atılacak adımlara bağlıdır. Anlatmaya çalıştığım bu ve Kürtler'e 'Sizin partiniz HDP'dir' demeyin. Yani orayı adres göstermeyin benim deyin. Bu çözüm süreci konuşulduğunda o bölgede AK Parti'nin milletvekili sayısı HDP'nin vekil sayısından daha fazlaydı. Kendi vekillerine otur konuş. Türkiye'nin bütünlüğünden yana olan partilerin vekilleriyle bu işi müzakere et” dedi.

“AK Parti ciddi bir komployla karşı karşıya"

HDP'ye açılan kapatma davası üzerinden AKP'ye uyarılarda bulunan Hatipoğlu, "Ben şunu çok net söylüyorum. Bu da gizli kapaklı bir şey değil. Benim kanaatim çok net. Adalet ve Kalkınma Partisi yaklaşık 2-3 aydan beridir ciddi bir komployla karşı karşıyadır. Adalet ve Kalkınma Partisi kendi silahıyla vurulmak isteniyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bitirmek için uluslararası şebekeler ne kadar faaliyette ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dost zannettikleri bazı unsurlar da bu kuyu kazmakta onlara yardımcı olmaktadır" diye konuştu.

Partisinin kapatıldığı dönemi hatırlatan Hatipoğlu, Erbakan'ın Başbakanlık'ta din adamlarına iftar sofrası kurduğu için siyaset yasaklısı olduğunu "Çözüm İslam kardeşliğidir" dediği için de hakkında Meclis'e idam fezlekesi geldiğini belirtti.

"Şimdiden uyarıyorum"

“Beyler böyle bumerang gibi gelir seni de vurur" diyen Hatipoğlu, çözüm sürecine ilişkin şunları kaydetti:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, HDP'nin kapatılmasını istiyor. Vicdanen, siyaseten HDP'nin savunulacak hiçbir tarafı yok. Ben HDP'nin yapısını da anlattım. PKK bir terör örgütüdür. HDP de o terör örgütünün siyasal uzantılarından biridir. Tek değildir sadece biridir. Bunu kapatacağım derken sen çözüm sürecini getirip niye oraya koyuyorsun? Yarın bu çözüm sürecine acaba ilerde birileri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılma davasını bir unsuru haline getirmeyi düşünürler mi? Şimdi eşeğin aklına karpuz kabuğu getiriyor olmayayım. Bu tehlikeyi seziyor ve şimdiden uyarıyorum. Kumpasa gelmeyelim, Türkiye adına insan hakikaten üzüntü duyulacak bir şey. Dolayısıyla meydana gelen gelişmede büyük bir ciddiyetle dikkatle izlemek ve ona göre pozisyon almak gerekir.