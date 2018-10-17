Eski Akit yazarı: FETÖ, keşke Nurettin Veren'i öldürseydi

Eski Akit yazarı Mehtap Yılmaz, eski köşe komşusu Nurettin Veren için “Keşke sümüklü FETÖ, bu mahluku öldürseymiş” dedi.

Akit gazetesi, ‘FETÖ'nün 'terör örgütü' olarak tanımlanmadığı dönemde yapının içinde yer alan ancak daha sonra yollarını ayıran Akit yazarı Nurettin Veren’in yazılarına son verdi. Veren, Odatv’ye taptığı açıklamada ekonomi denetimi için ABD’li McKinsey firması ile anlaşılmasını eleştiren bir yazı kaleme almasının ardından Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati’nin kendini aradığı ve aralarında bir tartışma yaşandığı söyledi. Veren’in iddiasına göre Nebati, kendisine "Keşke FETÖ seni öldürseydi. 4 sene değil de 40 sene hapis yatsaydın” dedi. Nebati’den konu hakkında hâlâ bir açıklama gelmemişken Akit gazetesinden geçen günlerde kovulan bir başka isim olan Mehtap Yılmaz da sosyal medya hesabında Nurettin Veren’e tepki gösterdi.

“Sen kimsin Nurettin Yediveren?"

Mehtap Yılmaz, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda Veren’in Odatv’ye açıklama yapmasını eleştirerek şunları yazdı:

"Yahu hemen muhalif medyaya atlayıp, o sayfalardan muhalefet yapmak kadar alçaklık var mı Nurettin Yediveren? Şu yetmiş yaşında ekmek yediğin kaba etmek yakıştı mı? Yeniakit'in sana verdiği imkana kurban ol sen! Kalkmış Oda TV'den zehir saçıyor terbiyesiz!

Sen kimsin Nurettin Yediveren?

Yeniakit sayesinde yetmişlik vaktinde "gazeteci-yazar" olabilmiş bir "kifayetsiz muhteris" iken, nasıl olur da Yeniakit'e bu nankörlüğü yapabilirsin?

Ali Karahasanoğlu müdahale etmese, Veren'i sözcüklerimle diri diri gömerdim. Buna rağmen Yeniakit'e çemkirmesi apaçık nankörlüktür! Ekmek yediği kaba pislemektir!

Yeniakit yönetimi, aç ve açıktayken ona "yazar" titri verdi. TV programı yapmasına izin verdi. Günlük yazı yazmasına izin verdi. Lakin yazılarına son verilir verilez ilk işi Yeniakit'i sattı! Nereye? Oda TV'ye! Ben hayatımda böyle çukur bir mahluk görmedim!

Peki Sümüklü Feto ifriti Nurettin Veren'i neden yaka paça kovmuş? Tansu Çiller döneminde ille de bakan olmak istediği için!

Açıkçası Sümüklü Feto ifritinin hayırlı bir işi varsa o da Nurettin Veren'in ağzını burnunu kırmasıdır!

Nurettin Nebati çok doğru söylemiş yani…

Nurettin Nebati'nin ağzına sağlık! Bence de keşke Sümüklü Feto ifriti bu mahluku öldürseymiş! Çünkü Sümüklü Feto'dan bile daha sinsi, daha tehlikeli!"

Mehtap Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı mesajlardaki yazım hataları düzeltilmemiştir.