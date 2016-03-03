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Eski Akit yazarı Faruk Köse: AYM Başkanı Arslan'la bir yıl aynı evde kaldık, Milli Görüş çizgisinden gelir

"Paralel iması gerçeği yansıtmıyor"

03 Mart 2016 11:57

Eski Akit yazarı Faruk Köse, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki "hak ihlali" kararının ardından iktidara yakın medya tarafından "paralelci" ilan edilmesine tepki gösterdi.  

Köse, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Zühtü Abi'yi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden tanırım. Milli Görüş/İskenderpaşa çizgisinden gelir. Zühtü Bey’le Hak-Yol Vakfı’na bağlı evlerde bir yıl kaldık. O mezun oldu, biz devam ettik. Paralel iması gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı. 

Faruk Köse'nin paylaşımları şöyle:

 

 

 

 

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