T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Eski ajan ve kızının zehirlenmesi: OPCW toplantısında Rusya'nın ortak soruşturma önerisi reddedildi

Rusya'nın, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) toplantısında, İngiltere'de Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya düzenlenen kimyasal saldırıyı ortaklaşa soruşturma önerisi reddedildi.

29 Nisan 2018 20:30

Rusya'nın, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) toplantısında, İngiltere'de Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya düzenlenen kimyasal saldırıyı ortaklaşa soruşturma önerisi reddedildi.

Reuters haber ajansı, Çin, Azerbaycan, Cezayir ve İran'ın Rusya'nın ortak soruştturma önerisini destekleyen ülkeler arasında yer aldığını bildirdi.

Toplantı, saldırının arkasında olmadığını savunan ve İngiltere'nin bu konuda daha fazla kanıt sunması gerektiğini belirten Rusya'nın talebiyle Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirildi.

Kanıtları inceleyen İngiltere'deki Porton Down laboratuvarı Salı günü yaptığı açıklamada, Skripal'ların maruz kaldığı Noviçok sinir gazının nerede üretildiğini tespit etmelerinin mümkün olmadığını söylemişti.

Askeri sınıfta bir sinir gazı kullanımı nedeniyle saldırının arkasında muhtemelen bir devlet olduğunu belirten laboratuvar, Noviçok'un nerede üretildiğini tespit etmelerinin kendi görevleri olmadığını belirtmişti.

Rusya, İngiltere'nin örgüte hangi kanıtlar sunduğunu öğrenmek istiyor. Dün Türkiye'de konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, soruşturmada rol almak istediklerini söylemişti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise toplantı çağrısının Rusya'nın "OPCW'nun bir sonucu varmasını engellemek isteyen Rusya'nın ayrıştırıcı bir taktiği" olarak niteledi:

"Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nde saldırı mağdurunun olası saldırganla ortak soruşturma yürütmesi gerektiğine dair bir madde yok."

OPCW'nun kendi bağımsız laboratuvar testlerinin sonuçlarının önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

Kimyasal saldırının ardından 29 ülke Rus diplomatları sınır dışı etmişti.

Rusya da buna, bazı Batılı ülkelerin diplomatlarını sınır dışı ederek misilleme yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Rusya Kimyasal Silahların YasaklanmasıSergey SkripalYuliaKimyasal Silahların YasaklanmasıAzerbaycan CezayirRusyaHollanda LaheyKanıtlarıPorton DownSalıSkripalNoviçokAskeriDün TürkiyeRusya Devlet Başkanı Vladimir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24