Eski AİHM yargıcı Türmen: Dündar ve Gül'ün tutuklanmaları hukuka akırı, AİHM'ne başvurulmalı

Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıcı Rıza Türmen, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’la gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklanmasının hukuksuz olduğunu savundu. Türmen, “Tutukluluğa itirazların reddedilmesi durumunda hemen Anayasa Mahkemesi’ne ve arkasından da AİHM’ye gidilir. Bu dava AİHM’de mutlaka kazanılır” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Türey Köse’ye konuşan Türmen, tutuklama kararında hukuken iki problem olduğunu vurguladı:

“Bir, yapılan tutuklama hukuka aykırı. Tutuklamanın hukuka uygun olabilmesi için bir makul şüphenin bulunması lazım. Makul şüphenin kriteri de şudur: Üçüncü kişileri suç işlendiğine ikna edici somut bir takım deliller olması lazım. Burada atılan suç o kadar anlamsız, o kadar komik bir suç ki. Terör örgütü, yok efendim devlet sırlarını casusluk amacıyla vermek. Bu suçların işlendiğine dair ortada hiçbir somut veri yok. Casusluk suçu nedir? Sırrı bir başka devlete ajanlar gizli olarak verir. Gazetede yazıp açıklar mısınız? Yani açıklanmasıyla casusluk birbiriyle çelişen kavramlar. İki, böyle bir tutuklamanın yapılmış olması doğrudan doğruya basın özgürlüğünün ağır bir biçimde ihlalidir."

”‘Ortada devlet sırrı yok ki’

AİHM’e başvurulması durumunda Dündar ve Gül hakkındaki davanın ‘döküleceği’ tespitinde bulunan Türmen, “Gizli belgelerin açıklanması konusunda AİHM’in Norveç kararı var. Gazeteci foklara işkence yapılmasıyla ilgili bir gizli devlet raporunu elde ediyor açıklıyor. AİHM, eğer kamu yararı varsa gazetecinin kamuyu bilgilendirmekle yükümlü olduğuna karar verdi. Ayrıca burada zaten gizlilik yok ki, savcı TIR’ları durdurmuş, soruşturma başlatmış. Ortada devlet sırrı yok ki, hangi devlet sırrı” ifadelerini kullandı.

‘Diğer davayı beklemeden AİHM’e gitmek lazım’

Öncelikle tutuklamaya itirazın snucunun beklenmesi gerektiğini belirten Türmen, itirazın reddedilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi ve AİHM’e başvuru yolunun açılacağını kaydetti.

Türmen, “Dava esasından tamamen ayrı bir şeydir bu tutuklama.Tutuklama haksızdır, basın özgürlüğü ihlal edilmiştir, sadece tutuklamayla ilgili başvuru yapılır. Anayasa Mahkemesi’nden sonuç çıkmazsa o zaman AİHM’e gitmek lazım diğer davayı beklemeden” diye konuştu.