Eski AİHM Yargıcı Türmen: Hükümet istifa etmeli, BM devreye girebilir

Cumhuriyet gazetesinin, MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri yayınlamasıyla ilgili CHP cephesinden ilk açıklama, CHP İzmir Milletvekili Eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen'den geldi.

Konuyla ilgili Çağdaş Ses’e konuşan Türmen, “Bu görüntülerle hükümetin yalan söylediği çok açık bir şekilde ortaya çıktı. İkincisi ise bir silah kaçakçılığı yapıldığı anlaşıldı. Uluslararası hukuk açık bir şekilde ihlal edilmiş durumda… Hükümet istifa etmeli. BM konuyla ilgili devreye girebilir” dedi.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte hükümetin yalan söylediğinin çok açık bir şekilde ortaya çıktığını söykeyen Türmen, “Bir silah kaçakçılığı yapıldığı anlaşıldı. Daha sonra siz bu silah kaçakçılığını araştıran, soruşturan savcıyı içeri attınız.. Bunun ne kadar yanlış olduğu ve savcının aslında görevini yaptığı ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

'Benim tahminim; Suriye, BM Güvenlik Konseyi’ne bu 7. bölüm altında başvuracaktır'

Konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne gelebileceğini belirten Türmen “Bunun yanında Uluslararası Hukuk bakımından baktığımızda Türkiye başka bir ülkenin içindeki silahlı gruplara yardım yaptığı ortaya çıkıyor. Yani Uluslararası Hukuk açık bir şekilde ihlal edilmiş oluyor.. BM şartının 7. Maddesi Güvenlik Konseyi’nin yetkilerini düzenler. Orda eğer barışa karşı bir tehdit varsa ya da barışın ihlali söz konusu ise Güvenlik Konseyi buna el koyar ve nasıl bir tedbir alınacağına karar verir. Benim tahminim, bu konuda Suriye, BM Güvenlik Konseyi’ne bu 7. bölüm altında başvuracaktır. Türkiye’nin barışı tehdit ettiğini söyleyerek tedbir alınmasını isteyebilir…” dedi.

Türmen, sözlerine şöyle devam etti:

“BM şartının 2. Maddesinin 4. Fıkrasına göre bir devletin başka bir devletin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına karşı kuvvet kullanmasını yasaklar. Böyle bir silah gönderilmesi Suriye bakımından bu maddenin de ihlal edildiği anlamına da gelir. Ama bunun yaptırımı ne olur onu bilemeyiz.”

“Şimdi son olarak böyle bir durumda, bu kadar açık bir şekilde yalan söylendiği görüntülerle birlikte ortaya çıkarsa demokratik ülkelerde hükümetler istifa eder. İktidarların yalan söylemek gibi bir hakkı yok çünkü. Bu yüzden hükümet derhal istifa etmelidir! Bu durumun su götürecek bir tarafı yok. Şimdi durumu çevirmeye çalışacaklar; “Komplo kuruluyor, bizi devirmeye çalışıyorlar vs..” gibi.. Ama bu yalan söylendiği ve silah kaçakçılığı yapıldığı gerçeğini değiştirmez..”