Eski AİHM Yargıcı Türmen: HDP'de demokrasi umudu görüldüğü için saldırıyorlar

Eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen, HDP'ye "bir demokrasi umudu görüldüğü için" çok saldırıldığını söyledi. Türmen 24 Haziran’daki baskın seçimin ardından bunlar değişeceğini bildirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski Yargıcı ve Demokrasi İçin Birlik Platformu (DİP) kurucularından Rıza Türmen, seçim gündemini ve Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) yönelik artan saldırıları değerlendirdi.

Evrensel'den Sadiye Eser ve Melike Ceyhan'ın haberine göre HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasının temel haksızlık olduğunun altını çizen Türmen, “Dünyanın neresinde görülmüş böyle yarışmaya katılan 6 adaydan biri cezaevinde ve oradan seçime katılıyor. Bu olacak iş değil. Seçimlerde adil ve eşitlik ilkesi var. Bir aday eğer cezaevindeyse siz adil ve eşit bir seçim olacağından söz edemezsiniz. İkincisi, HDP’nin birçok milletvekili içerde. Bunun getirdiği bir problem var. Üçüncüsü, HDP ittifaklar içerisinde değil. HDP ittifakların dışında bırakılmış. HDP’nin ittifaklar dışında bırakılması çok yanlış. Çünkü bu Kürtlerin sistem dışına itilmesi sonucunu verebilir” dedi.

"Birlikte yaşama çerçevesini bulmak lazım"

Bütün meselenin Kürtleri sitem içerisine çekip hep beraber yaşamak olması gerektiğini vurgulayan Türmen, "Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin kim varsa Türkiye’de yaşayan herkesin birlikte yaşayabileceği bir ortak çerçeve bulmak lazım. Kürtleri sistem dışına iterek, bu ortak çerçeveyi bulma imkanından kendinizi mahrum ediyorsunuz. Onun için zaten bu son bütün bu olaylardan sonra Kürtlerde sisteme karşı bir yabancılaşma duygusu var. Şimdi ittifak dışında bırakarak büsbütün bu yabancılaştırma duygusunu pekiştiriyorsunuz. O bakımdan da ittifak dışında bırakılması çok yanlıştır” diye konuştu.

Eşitlik ihlal edildi

Seçimlerin eşit koşullarda yapılması gerektiğine vurgu yapan Türmen, “Anayasa’da da seçim kanununda da öngörülen şey YSK’nin seçimleri eşit koşullar altında yapmasıdır. Eşitlik ilkesi seçimler için çok önemlidir. Türkiye’de seçimlerde en çok ihlal edilen de eşitlik ilkesidir. 6 adaydan bir tanesi cezaevinde. Burada eşitlikten söz edebilir misiniz? Eşitlik ilkesini sağlamayı da belki yargı yapabilir. Anayasa Mahkemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde seçme seçilme hakkı bakımından burada bir ihlal var. Bunu yargıya götürmek lazım ve yargıdan bunun ne kadar eşitsiz ne kadar adil olmayan bir seçim olduğunun tespiti gerekiyor” dedi.

"İktidar HDP'nin Türkiyelileşmesini tehlikeli görüyor"

HDP’ye yönelik saldırıları “vahşilik” olarak adlandıran Türmen, şu ifadeleri kullandı: “Niye HDP’ye saldırıyorlar, diye düşünmek lazım. Çünkü HDP Türkiyelileştikçe tabanı genişliyor. Sadece Kürtlerden oy almıyor. Türklerden de oy alıyor ve iktidar bakımından tehlikeli bir parti haline geliyor. Bir de HDP şimdi çok kritik bir konumda. HDP’nin barajı aşması ya da aşmaması seçim sonucunu etkileyecektir. Onun için HDP’yi mümkün olduğu kadar çalışmalarını, varlığını küçültmeye çalışıyorlar. HDP’yi baskı altına tutmaya çalışıyorlar. HDP’ye karşı fiziki bir şiddet kullanıyorlar. Bu tabi çok büyük bir haksızlıktır. HDP Türkiyelileştikçe tabanı genişliyor. Bir demokrasi umudu görülüyor HDP’de. Bütün saldırılar bunun için.”

"24 Haziran'dan sonra değişecek"

24 Haziran’dan sonra bütün bunların değişeceğine inandığını dile getiren Türmen, “24 Haziran’dan sonra Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden çıkacağına inanıyorum. Çünkü bunların hepsi siyasi ve keyfidir. Tutuklanmasının hiçbir nedeni yok. Hiçbir şekilde açıklayamazsınız. Selahattin Demirtaş milletvekili, bir parti başkanı niye tutuksuz yargılanmıyor? Bu sorunun cevabı ortada yok. Onun için 24 Haziran’dan sonra bütün bunların düzeleceğine inanıyorum” diye konuştu.