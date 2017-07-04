Eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen, 'Adalet Yürüyüşü'nde: Bu dinamiği devam ettirmek lazım

Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıcı ve T24 yazarlarından Rıza Türmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "casusluk" iddiasıyla tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"nün yirminci gününde korteje katıldı.

Yürüyüş öncesinde T24'e yaptığı açıklamada "Bu iş tuttu" diyen Türmen, "Kitlelerin böyle bir şeye ihtiyacı vardı, insanların sabahın köründe kalkarak direnişe ne kadar gönüllü katıldığını görmek harika bir şey" ifadesini kullandı.

Türmen, sözlerine şöyle devam etti:

"Binlerce kişi tüm engellemelere rağmen yürüyor ve 'Yeter artık' diyor. Burada antidemokratik uygulamalara karşı çıkan bir siyasi partiyle sivil toplumun bir araya geldiğini de görüyoruz. Bu da demokrasi mücadelesinin geleceği açısından da çok önemli bir şey. Burada yakalanan dinamiği devam ettirmek lazım. Birlikte hareket edebilmek ve ortak bir strateji etrafında birleşebilmek lazım."