Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai, Taliban için "kardeşlerim" ifadesini kullandı

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Afganistan’ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, ülkede yönetimi ele geçiren Taliban yetkilileriyle toplantılar yaptığını söyledi. Karzai, Taliban için “kardeşlerim” ifadesini kullandı.

BBC’ye konuşan eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai “Taliban’ı kardeşlerim olarak görüyorum, bütün Afganları kardeşim olarak görüyorum” dedi.

Karzai, Taliban’In yönetimi ele geçirmesi sonrası ülkeden ayrılan bütün Afganları geri dönmeye çağırdı. Karzai “Burası sizin ülkeniz, beraber inşa edelim.Birlikte çalışalım. Taliban’la görüşmelerim oldu” dedi.

BBC muhabiri Yalda Hakim’in ülkede kadınlar ve kız çocuklarının işe ve eğitime dönmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Karzai “Dışarı çıkın, eğitim görün ve cesur olun. Sizin eğitim almanızı sağlayacağız” dedi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Karzai, özellikle ABD’nin Afganistan’ın yeniden inşa edilmesine yardım etmesini istedi.