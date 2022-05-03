Eski Adalet Bakanı Türk: Gezi davası kararı toplum vicdanında derin yara açmış, adalete güveni sarmıştır

Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Gezi davasındaki mahkumiyet kararlarına ilişkin olarak, "Karar, toplum vicdanında derin yara açmış, adalete olan güvenini sarsmıştır." yorumunu yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Türk'ün gönderdiği mesajı köşesine taşıdı. Türk, “Karar, toplum vicdanında derin yara açmış, adalete olan güvenini sarsmıştır. Mahkeme salonlarında ‘Adalet Mülkün Temelidir' yazar. ‘Adalet devletin temelidir' anlamındaki bu özdeyiş, yargı önünde hiç kimsenin haksızlığa uğramadan adaletin gerçekleşeceği güvencesini ifade eder. Bu güvence devletin temelidir. Hiçbir kimsenin, hiçbir merciin bu temeli sarsmaya hakkı yoktur!” ifadesini kullandı.

Turan da şu düşünceleri dile getirdi:

"Osman Kavala'nın, siyasi bir kararla ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilmesinin yankıları sürüyor.Yalnız Türkiye'de değil, Amerika'dan, Avrupa'dan bile protesto sesleri yükseldi. Kararın, Türkiye'nin başını çok ağrıtacağı anlaşılıyor."

TIKLAYIN | Gezi davasında karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; 7 kişiye 18 yıl hapis ve tutuklama!

Ne olmuştu?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedürünü başlatmasına yol açan Gezi davasında karar açıklandı. Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.