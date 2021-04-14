Eski Adalet Bakanı Türk: Emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulunanlar kendilerine verilen talimatı yerine getirmek için mi böyle hareket ediyorlar?

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 103 emekli amiralin bildirisi hakkında suç duyurusunda bulunan kişilerin Türk Ceza Kanunu’na göre suç işlemiş olabileceğini söyledi.

Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşe yazısında Prof. Türk’ün görüşlerine yer verdi. “Yaptıkları kamuoyu açıklamasında ‘darbe iması var’ iddiasıyla adliyeye sevk edilen ve şartlı serbest bırakılan 14 emekli amiral tutuksuz yargılanacak. Defalarca ve dikkatle okuduğum açıklamada ben şahsen hiçbir suç unsuru bulamadım! En şaşırdığım konu ise Türkiye'de 2055 toplum kuruluşunun kısa zamanda sanki sözleşmiş gibi savcılığa suç duyurusunda bulunmaları” diyen Turan, yazısının devamında konuya ilişkin olarak eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’ün şu görüşlerini aktardı:

“Asılsız suç ihbarında bulunmak Türk Ceza Kanunu'nun 267 ve 271'inci maddelerine göre suç oluşturur. Emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulunanlar, bu durumu bilerek mi, yoksa kendilerine verilen talimatı yerine getirmek için mi böyle hareket ediyorlar? “

Turan, “Gerçekten, 2055 kuruluşun aynı anda, aynı konuda, aynı sözlerle suç duyurusunda bulunmaları ‘Talimat aldıkları’ ihtimalini güçlendiriyor!” görüşünü dile getirdi.

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