Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, AKP ve MHP’nin seçim yasası teklifini değerlendirdi

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, iktidarın Seçim Yasası değişikliği teklifini değerlendirdi. Türk, “Anayasamızda, seçim yasaları için bir ilke konulmuştur. Seçim yasaları, temsilde adalet, yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak şekilde düzenlenir” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi önerisine ilişkin olarak Türk, “Barajın yüzde 7’ye indirilmesi, temsilde adalet bakımından daha uygun. Aslında, biraz daha indirilmesi, örneğin en az yüzde 5’e, hatta yüzde 3’e indirilmesi, temsilde adalet açısından önemli” ifadesini kullandı. Meclis’te görüşmeler sırasında barajın daha da düşürülmesinin mümkün olduğunu kaydeden Türk, “(AKP Genel Başkan Yardımcısı) Hayati Yazıcı’nın bu konuda esnek konuştuğunu gördüm” dedi.

“Sonradan belge istemek anayasaya aykırı"

Türk, seçilen muhtarların mazbatasını alabilmesi için seçildikten sonra seçilme yeterliliğine sahip olduğunu bir ay içerisinde belgelendirmesi gerektiği yönündeki düzenlemeye de değindi. Seçime girebilmek için bazı şartların olduğunu ve bu şartları karşılayan adayların seçime girdiğini anımsatan Türk, “Sonradan belge istemek anayasaya aykırı. Bu kötü kullanımlara neden olabilir” uyarısında bulundu.

"Cumhurbaşkanı, seçim yarışını yasağa tabi olmadan yürütecek, bu eşitler arasında yarışma kuralına aykırı"

Eski düzenlemede başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin propaganda yasağına tabi olduğunu ve bu kapsamda kamu kaynaklarının seçim propagandası için kullanılamayacağının öngörüldüğünü aktaran Türk, teklifte bu yasaktaki başbakan ibaresinin kaldırıldığını aktardı. Türk, “Yasağın yeni sisteme göre işlemesi için başbakan ibaresini çıkarmak değil, cumhurbaşkanı sözünü koymak gerekirdi. Böylece cumhurbaşkanını yasakların kapsamı dışına alıyorlar. Cumhurbaşkanı, seçim yarışını yasağa tabi olmadan yürütecek. Bu eşitler arasında yarışma kuralına aykırı. Ayrıca, son dakikaya kadar iktidar olanakları kullanılabilecek” dedi.

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