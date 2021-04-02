Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk: AYM'nin kapatılması demokratik hukuk devletine veda anlamına gelen vahim bir yanlış olur

Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması çağrısına ilişkin olarak, "AYM'nin kapatılması demokratik hukuk devletine veda anlamına gelen vahim bir yanlış olur" görüşünü savundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Bayer, Türk'ün görüşlerine bugünkü köşesinde yer verdi.

Türk, "Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin iddianameyi usul eksiklikleri nedeniyle iade etmesi üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AYM’nin kapatılmasının da ‘artık ertelenemez bir hedef olduğunu’ söylemesinin cevabı vardır. Anayasa Mahkemesi, Türkiye’de demokratik hukuk devletinin kurumsal güvenceleri arasında ön sırada yer alan bir yüksek mahkemedir. Böyle bir yüksek mahkemenin kapatılması düşünülemez. Bu, demokratik hukuk devletine veda anlamına gelen vahim bir yanlış olur." ifadesini kullandı.