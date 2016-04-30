Eski Adalet Bakanı Ergin: Ergenekon davasında yaşanan mağduriyetlerden sorumluyuz

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Yargıtay’ın Ergenekon davasında “Ergenekon diye bir örgüt yok” kararını değerlendirdi. Yargılama sürecindeki mağduriyetlerde sorumlulukları olup olmadığı sorusu üzerine “Siyasi sorumluluk elbette var. Hukuki sorumluluk dediğiniz zaman orada duracaksınız” dedi.

“Türkiye’de çok partili siyasete geçişin ardından darbeci gelenek oluştu" diyen Ergin, "Bu genelek belli peryotlarla faaliyete devam etti. Siz örgüt var deseniz ne olur yok deseniz ne olur” ifadesini kullandı.

CNN Türk’te Akif Beki’nin sorulanı yanıtlayan Ergin şunları söyledi:

"Bu davaların iddianameleri hazırlanırken, içerisinde yaşanmış hadiseler de var. İçerisinde uygulayıcıdan kaynaklanan yanlışlar da var. Bu yargılama süreçlerinde maksadını aşan uygulamalar, paralel yapı olarak adlandırdığınız yapının maksatını aşan uygulamaları bu davaların içeriğini sulandırmış oldu.”