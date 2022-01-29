Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün abisi Mehmet Nezir Gül, MEB'de 3'üncü kez genel müdür oldu

Kadro yenilemesi

Yetkisizlik ve “Cemaatlerin bakanlıktaki faaliyetlerinden” rahatsız olduğu gerekçesiyle istifa ettiği belirtilen Ziya Selçuk’un yerine bakanlık görevine atanan Mahmut Özer’in ilk işi bakanlıkta değişim yapmak oldu. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar’ı görevden alan Özer, yerine eski Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa’yı atadı. Özer’in bir diğer icraatı ise İzmir Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yönelik oldu. Lozan Antlaşmasını hedef alan sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ve görevinden alınan Nuri Kiraz, tekrar göreve getirildi.

MEB’de henüz beş ayını doldurmayan Özer döneminde hayata geçirilen değişikliklerden bazıları şunlar oldu: